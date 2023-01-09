Скорочення:

по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — закінчив кар'єру

н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар

Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів у вказаній таблиці:

Примітка: суми вказані у таблиці згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.

Клуб

Прийшли

Пішли

Аталанта

 

 

 

 

Лечче

Юссеф Малех (п, Фіорентина, ор)

 

Болонья

 

 

 

 

Верона

 

 

  

 

Монца

 

 

 

 

Інтер

 

 

 

 

Кремонезе

 

 

 

 

Салернітана

 

 

Гільєрмо Очоа (в, Клуб Амеріка, ва), Ганс Ніколуссі Карвалью (п, Ювентус, ор)

 

Лаціо

 

 

 

Дімітріє Каменович (з, Спарта Прага, ор)

Мілан

 

 

 

 

Наполі

 

 

Баршот Берешинські (з, Сампдорія, ор)

Алессандро Занолі (з, Сампдорія, ор)

Емполі

 

 

Франческо Капуто (н, Сампдорія, ор)

 

Рома

 

 

Ола Сольбаккен (п, Буде Глімт, са)

 

Сампдорія

 

 

Брам Нейтінк (з, Удінезе, ?), Алессандро Занолі (з, Наполі, ор)

Франческо Капуто (н, Емполі, ор), Бартош Берешинські (з, Наполі, ор)

Сассуоло

 

 

 

 

Спеція

 

 

Жоау Моутінью (з, Орландо Сіті, ва), Сальваторе Еспозіто (п, СПАЛ, ор)

 

Торіно

 

 

 

 

Удінезе

 

 

 

Брам Нейтінк (з, Сампдорія, ?)

Фіорентина

 

 

 

Юссеф Малех (п, Лечче, ор)

Ювентус

 

 

Ганс Ніколуссі Карвалью (п, Салернітана, ор)