Football.ua представляє таблицю зі всіма переходами Ла Ліги під час зимового трансферного вікна.
Гільєрмо Очоа, Getty Images
09 січня 2023, 11:50
Скорочення:
по — повернення з оренди
ор — оренда
ва — вільний агент
зк — закінчив кар'єру
н — нападник
п — півзахисник
з — захисник
в — воротар
Пропонуємо вам стежити за переходами футболістів у вказаній таблиці:
Примітка: суми вказані у таблиці згідно з даними авторитетного порталу Transfermarkt.
|
Клуб
|
Прийшли
|
Пішли
|
Аталанта
|
|
|
Лечче
|
Юссеф Малех (п, Фіорентина, ор)
|
|
Болонья
|
|
|
Верона
|
|
|
Монца
|
|
|
Інтер
|
|
|
Кремонезе
|
|
|
Салернітана
|
Гільєрмо Очоа (в, Клуб Амеріка, ва), Ганс Ніколуссі Карвалью (п, Ювентус, ор)
|
|
Лаціо
|
|
Дімітріє Каменович (з, Спарта Прага, ор)
|
Мілан
|
|
|
Наполі
|
Баршот Берешинські (з, Сампдорія, ор)
|
Алессандро Занолі (з, Сампдорія, ор)
|
Емполі
|
Франческо Капуто (н, Сампдорія, ор)
|
|
Рома
|
Ола Сольбаккен (п, Буде Глімт, са)
|
|
Сампдорія
|
Брам Нейтінк (з, Удінезе, ?), Алессандро Занолі (з, Наполі, ор)
|
Франческо Капуто (н, Емполі, ор), Бартош Берешинські (з, Наполі, ор)
|
Сассуоло
|
|
|
Спеція
|
Жоау Моутінью (з, Орландо Сіті, ва), Сальваторе Еспозіто (п, СПАЛ, ор)
|
|
Торіно
|
|
|
Удінезе
|
|
Брам Нейтінк (з, Сампдорія, ?)
|
Фіорентина
|
|
Юссеф Малех (п, Лечче, ор)
|
Ювентус
|
|
Ганс Ніколуссі Карвалью (п, Салернітана, ор)