Італія

Форвард Наполі прокоментував перемогу над Сампдорією.

У 17 турі італійської Серії A Наполі святкував перемогу в гостьовій грі проти генуезької Сампдорії.

Сампдорія — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу Серії A

Нападник "південців" Віктор Осімген після завершення протистояння, у якому він забив один із голів, прокоментував виступ його команди.

"Перш за все я хочу привітати команду. Нам не подобалось те, який вигляд ми, як команда, мали на Джузеппе Меацца, але сьогодні в нас вийшло вже краще. Я радий голу й тому, що ми мали належне ставлення до цієї непростої гри.

Ми повинні продовжувати в такому ж дусі й далі. Я дякую Спаллетті за добрі слова та оцінку своєї гри. Кожен повинен робити свій внесок у переможний настрій команди.

Тепер ми повинні трохи перепочити, бо незабаром, не маю сумнівів із цього приводу, проти Ювентуса на нас очікує грандіозний футбольний вечір. Гра проти чудової команди, у якій кожна дія матиме свою вагу", — заявив нігерійський виконавець фахівець.

Наполі в наступному турі гратиме вдома проти туринського Ювентуса.