Італія

Кальчо вражає!

Минулий тур Серії А пройшов під акомпанемент трагічної звістки про смерть Джанлуки Віаллі. Легенду італійського футболу проводжала на своїх аренах вся прекрасна країна. В окремих містах, як-от у Турині чи Генуї — особливо...

Якщо ж говорити про футбол, то вийшов тур дуже цікавим. Наприклад, одразу три матчі завершилися з рахунком 2:2 — і в усіх випадках йшла мова про шалені розв'язка. Подекуди — з присмаком гарячої сенсації.

Власне, зараз ми з вами все це і обговоримо. Нумо!

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 17 ТУР

2:2 — 1

Рахунок матчу між Монцею та Інтером викликав чи не найбільше здивування. І за ходом гри не було видно жодних натяків на позитивний для "б'янкороссі" результат, проте вони його досягли.

Але Інтер може звинувачувати тільки себе. Обидва голи господарів — наслідок втрати міланцями концентрації. У першому випадку, таке враженя, аж зовсім по-дитячому — від радощів після голу, у другому — від почуття впевненої гри, яку не хотілося доводити до більш упевненого рахунку.

Зауважимо, що нарешті забив Лаутаро Мартінес — у парі з Едіном Джеко на поле вийшов саме він. Останнім часом аргентинець не реалізовує купу стовідсоткових моментів, проте у цьому матчі прекрасно зіграв у відбиранні проти Пабло Марі, який нарешті повернувся на поле після страшної перестрілки.

Арбітр? Так, Лука Саккі не зарахував гол Франческо Ачербі за рахунку 2:1 на користь "нерадзуррі". Проте цікавинка ситуації у тому, що ніякими ВАРами це повернути назад було неможливо — свисток пролунав до удару захисника. Так, попри всі рекомендації. І отут справді варто задавати питання. І фол в атаці у тій ситуації помітити було важко.

Нічийне дербі на користь Галліані та Берлусконі. Інтер після перемоги над Наполі втратив очки там, де цього робити було не варто. І тут мова не про зверхнє ставлення до Монци — мова про хід поєдинку.

2:2 — 2

У Лаціо напередодні гри з Емполі була ціла купа передматчевих подій. По-перше, крім Віаллі на Олімпіко згадували ще й Сінішу Михайловича — легенду римського клубу.

На стадіоні було багато банерів, присвячених пам'яті знаменитого серба, один із яких розгорнули на Курва Норд. До речі, трибуна активних фанатів "орлів" була справедливо порожня через расизм по відношенню бо Банди та Умтіті у минулому турі.

По-третє, гра проходила напередодні 123-річчя римського клубу, яке відзначалося 9 січня — Лаціо навіть вийшов на гру у спеціальних святкових футболках. До слова, на задній стороні них був і чіткий меседж: "Ми любимо футбол — ми боримося проти расизму!"

Сама гра до "повернення Емполі" була сумною до неможливості. Все йшло до спокійної перемоги римлян, аж поки "сині" не забили 2 неочікувані м'ячі. Перший, забитий Капуто з передачі Камбьягі — це повний провал оборони "б'янкочелесті". Другий — це прокинутий поміж ніг Педро (а чи не дарма іспанця Саррі виокремлював після Лечче, що тільки він з усього складу виграв усе?) м'яч і незграбна передача Андерсона прямо на ногу Резвана Маріна. Перший м'яч румуна у складі тосканців — і який же він важливий та ефектний!

"Орли" вдруге поспіль втрачають перемогу там, де це було зробити просто нереально. Схоже, що підопічні Саррі, який у цьому матчі протистояв колишній команді — вищі за подібні матерії та розуміння. А всього у других половинах зустрічей римських клуб втратив 13 балів — це стільки ж, на скільки він відстає від лідера перегонів в особі Наполі.

2:2 — 3

Так само незрозуміло, як свою перемогу втратив Мілан. Нехай і проти набагато серйознішого суперника, ніж Емполі. До другого голу ломбардійців на полі були одні Мілан і Рома, далі — інші.

Щоразу П'єр Калулу забиває по одному м'ячу за сезон, і мусимо сказати, що він уже виконав свою планку. Зробив це француз у класичному для центрбека стилі — головою після кутового у виконанні Сандро Тоналі.

Вже у другому таймі на поле прекрасно вийшов Томмазо Побега, який ефектно і точно скористався пасом від Рафаеля Леау. До слова, португалець знову влаштував фестиваль — мабуть, присутність батька на трибунах його окрилила додатково. До речі, там мова про новий контракт!

Схоже, далі "россонері" проявили себе на рівні команди явно не першого ешелону. У перекладі: подумали, що вже перемогли. І тому отримали спочатку гол-близнюк у "географічно" ті ж ворота від іншого центрбека Ібаньєза, а згодом результат гри для "джалороссі" вдруге поспіль вирішив Теммі Абрагам. Цього разу — все ж у своїй іпостасі. Витягувати м'яч із порожніх воріт тепер не прийшлося — англієць прекрасно добив м'яч у ворота після сейву Тетерушану як результату удару Матича. Знову стандарт!

Інше питання, чому серб по імені Неманья взагалі тоді ще знаходився на полі. Його відмашка проти Побеги — це чиста червона картка. У чому справа, Давіде Массе?! Чому лише жовта?!

Власне, це не виправдання. Втрачати так перемоги — не можна. Тепер Мілан вже третій, нехай навіть Юве обігнав його лише за додатковими показниками. До Наполі обом — 7 очок. І у наступному турі туринці їдуть на Південь...

Цікавинка щодо Роми полягає у тому, що вдруге у цьому сезоні команда бере 4 очки на Сан-Сіро за відсутності Моурінью на тренерській лаві. Ну, що сеу Жозе часто дискваліфіковують — то не дивина, але ж як на фарт! До слова, його асистент та "замінник" Сальваторе Фоті намагається на відставати від боса — жовту картку отримав.

Як це дивитися?

Можна розписувати цей матч так само, як інші. Говорити, що Ювентус найдійно відіграв в обороні, а згодом таки дотиснув команду, яка поступається у класі.

Проте легше сказати, що команда Аллегрі вкотре перемагає з рахунком 1:0 завдяки голу наприкінці зустрічі. Цього разу його забив Данило, але давайте відзначимо інше — результативним пасом відзначився Федеріко К'єза. І тут без сарказму і з найкращими побажаннями на майбутнє: поверненням! І здоров'я, дуже міцного здоров'я.

В Удінезе після ударного старту все дуже кепсько — після ударного старту у "б'янконері" вже 8 матчів без перемог. І 9, якщо рахувати Кубок.

Сампдорія: перший матч без Віаллі. Плакало навіть небо...

Сампдорія — клуб, для якого Джанлука мав особливе значення. З семи трофеїв, виграних "Дорією" протягом усієї історії, 6 — здобуті за часів Віаллі. І у їхньому числі те саме Скудетто-1991 — пам'ятне у частині Генуї і досі.

А ще "Самп" є єдиною командою в Італії, з якою пов'язані і Віаллі, і Михайлович. Другий, звісно, не так, зате ой як він пов'язаний із Деяном Станковичем... для того втрата близького друга стала особистою трагедією.

Якщо говорити по грі, то обидві команди повернулися до свого природнього у цьому сезоні становища — програвати і перемагати відповідно. Все, що було у першому турі після повернення — виключення з правил. Двічі у ворота генуезців ставилися пенальті, але якщо Елмас його реалізував, то Політано на початку зустрічі переграти Аудеро не зміг.

Віктор Осімген знову на коні. Нігерійський страйкер, інакше його по грі у цьому сезоні не назвеш, забиває вже вдесяте. І цього разу ми побачили у його виконанні робочий м'яч справжнього центрфорварда.

Перша "безмаліновська" звитяга "Богині"

У день, коли французький Марсель офіційно оголосив про придбання Руслана Маліновського, Аталанта подужала Болонью. І знову гра, в якій на полі були різні команди у різний ігровий час — у таймі номер 1 суперника переважали "россоблу", у другому — "нерадзурі". Саме так завершувався тур.

Особливо відзначимо Жеремі Бога: івуарієць, який останнім часом не отримує довіри Джан П'єро Гасперіні, вийшов на поле по перерві і віддав дві гольові передачі. Знову відзначився голом з дальнього удару Тен Копмайнерс, а Расмус Гейлунд забив удруге поспіль. Невже на горизонті з'являється новий лівоногий скандинавський форвард?! У даному випадку — данський. До речі, нашому Динамо за Штурм ще не так давно забив...

До слова, для колективу з Емільї-Романьї ця гра також мала особливе значення, адже була першою домашньою після смерті не тільки легенди клубу, але й почесного громадянина міста Сініші Михайловича.

Болонья продовжує програвати всім, хто хоч трошки відноситься до розряду "топів". Аталанта ж у свою чергу займає шосту сходинку, розділяючи між собою два римські клуби і маючи з ними однакову кількість очок. Серія з чотирьох матчів "Богині" без перемог обірвана — так, доволі прагматично, але вже як є.

Цікаве в інших матчах:

- Фіорентина і Сассуоло провели матч із двома пенальті, одне з яких реалізував Доменіко Берарді. Он як виходить: двоє правих вінгерів чемпіонської Скуадри Адзурри-2021 зробили результативні дії в один день, повернувшись після травм. Хоча для Берарді вона вже друга — він і Сампдорії 4 січня забив.

До слова, герой чемпіонату світу Соф'ян Амрабат цього разу не з'явився на полі взагалі — з Монцею хоч на півгодинки з'явився. Але тут усе зрозуміло — людина добряче вичавлена.

- Матч між Салернітаною і Торіно увійшов до почесного числа тих, де суперник команди Гільєрмо Очоа має перевагу, проте не може перемогти, бо ж... Гільєрмо Очоа!

А якщо відзначити ще когось, то Тоні Вільєну, який забив непоганий м'яч із далекої відстані. Та все ж Мілінкович-Савич-молодший мав таке зі "свого" кута брати...

- Лечче мав перевагу у виїзному матчі зі Спецією, проте не втілив її у результат. Десь "орлятам" допомогло повернення Драговські, десь — каркас воріт. Останній подекуди міг виручити в одній атаці двічі. Втім, і контрвипади у виконанні господарів було. Не було хіба Віктора Коваленка — на жаль, усю гру він провів у запасі.

- Верона нарешті перемогла! Вдруге у сезоні і вперше з 4 вересня, коли перед могутністю "еллінів" пала Сампдорія. Тепер — пали "тигри" з Кремонезе, які цього сезону досі не вигравали. До слова, відзначимо дубль Дарко Лазовича — до того у нинішньому сезоні серб не відзначався жодного разу, та й сезону минулого забив лише один.

Кремонезе тепер — одноосібне двадцятий. Рідна команда і рідне місто Джанлуки Віаллі... втім, для цього колективу й перебування у Серії А — це добра новина. Тільки-от щоби закріпитися — відігравати треба 8 очок.

Збірна туру

Найкращі голи туру

Тоні Вільєна (Салернітана)



Резван Марін (Емполі)



Рікардо Орсоліні (Болонья)



Тен Копмайнерс (Аталанта)

Турнірна таблиця

# И О 1 Наполі 17 44 2 Ювентус 17 37 3 Мілан 17 37 4 Інтер 17 34 5 Лаціо 17 31 6 Аталанта 17 31 7 Рома 17 31 8 Удінезе 17 25 9 Фіорентина 17 23 10 Торіно 17 23 11 Лечче 17 19 12 Болонья 17 19 13 Емполі 17 19 14 Салернітана 17 18 15 Монца 17 18 16 Сассуоло 17 16 17 Спеція 17 15 18 Верона 17 9 19 Сампдорія 17 9 20 Кремонезе 17 7



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