Італія

Цифри вражають.

Попит на 23-річного вінгера Мілана Рафаеля Леау — вражає. Наприклад, Ман Сіті хоче переманити португальця за допомогою величезної зарплати — 12 мільйонів євро на рік.

У "россонері" схоже нема можливості перебити пропозицію "містян", аби продовжити контракт із гравцем, котрий спливає наступного літа. Втім, підвищити нинішній оклад футболіста, який складає менше 2 мільйонів євро, вони точно можуть. І саме про це керівництво клубу днями розмовлятиме з батьком Леау, повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра.

"Батько Рафи Леау (Антоніо Леау) був учора на Сан Сіро ​​на матчі Мілан-Рома, як і очікувалося. Найближчими днями очікується зустріч з керівництвом Мілана для обговорення продовження контракту. Мілан запропонує збільшення зарплати до 6,5 млн євро на рік + 1,5 млн у вигляді бонусів" — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.

У нинішньому сезоні в активі Рафи 7 м'ячів у 20 поєдинках у складі "россонері". На Мундіалі у футболці збірної Португалії він відзначився двічі у 5 матчах.

Нагадаємо, що головний претендентом на лівого вінгера називають Челсі.