Італія

Захисник Роми прокоментував нічию проти Мілана.

У рамках 17 туру італійської Серії A Рома на полі Мілану за заключні десять хвилин зуміла вирвати нічию з програшного рахунку 0:2.

Мілан — Рома 2:2 Відео голів та огляд матчу Серії А

Захисник "россонері" Роджер Ібаньєс, на рахунку якого перший гол команди, після гри розповів про свої враження від подій на футбольному полі.

"Нам удалось виконати те, над чим працювали на тренуваннях. Щодо цього нас і просив тренер. Потрібне терпіння, і тоді моменти обов’язково прийдуть. Ми ніколи не повинні здаватись та маємо грати до кінця.

Ми знаємо, що стандарти — наша сильна сторона. Ми завжди спираємось на них до останнього, бо знаємо, що матчі закінчуються лише тоді, коли суддя дає свисток.

Від самого початку ми знали, що Мілан сильний із м’ячем у ногах. Результат на нашу користь, здобутий бал на полі суперників важливий для наших подальших виступів. Ми повинні продовжувати шукати очки в кожній наступній грі.

У першому таймі було трохи складно тримати м’яч у себе. Не вдавалось знайти вільного простору. У другому таймі нам вдалося відвести м’яч, трохи вийти вперед і трохи більше пресингувати", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі Рома зіграє вдома проти Фіорентини.