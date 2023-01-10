Італія

Футболіст перебуває у роздумах.

Нещодавно Микита Контіні-Барановський став героєм серії пенальті для Сампдорії у матчі 1/16 Кубка Італії проти Асколі. Втім, клуб із Генуї настільки не зацікавений у послугах гравця, що, схоже, його оренда, котра спливає цього літа, навіть не буде добута до кінця.

Як повідомляє відомий італійський журналіст Ніколо Скіра, у Микити є два варіанти: повернутися до Наполі чи перейти до Реджини, яка грає у Серії B. Щодо другого випадку не повідомляється, про що саме йде мова — оренду чи повноцінний трансфер, але зазначимо, що наразі у біографії Барановського триває вже дев'ята оренда за 8 років.

Що цікаво, Контіні-Барановський готовий бути у Наполі другим голкіпером після Мерета, проте не впевнений, що погодиться виконувати роль третього.

Нагадаємо, 26-річний голкіпер народився у Черкасах. Батьки Микити є українцями, проте мати згодом разом із сином переїхала до Італії та вийшла заміж за італійця.