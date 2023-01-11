Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Італії, що відбувся 10 січня 2023 року, 22:00.

Міланський Інтер у рамках 1/8 фіналу Кубку Італії мав домашнє протистояння проти Парми, яка наразі виступає в другому за силою дивізіоні країни та має в своєму складі легендарного 44-річного голкіпера Джанлуїджі Буффона.

Для "змій" ця зустріч у підсумку виявилась надзвичайно важкою, оскільки вони пропустили першими наприкінці стартової половини основного часу, після чого за дві хвилини до завершення 45 хвилин другого тайму встигли перевести гру до овертаймів зусиллями Лаутаро Мартінеса.

І вже під час другої п’ятнадцятихвилинки колектив Сімоне Індзагі зробив вирішальний крок до перемоги зусиллями захисника Ачербі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Парма в 1/8 фіналу Кубку Італії:

Інтер — Парма 2:1

Голи: Мартінес, 88, Ачербі, 110 — Юрич, 38

Інтер: Онана — Бастоні (Дімарко 66), де Врей, Д′Амброзіо (Ачербі 81) — Гозенс (Дарміан 81), Думфріс (Белланова 67), Мхітарян (Джеко 67), Аслані, Гальярдіні — Корреа (Шкріньяр 113), Мартінес.

Парма: Буффон — Валенті, Осоріо, Балог, Дель Прато — Бернабе, Естевес (Камара 74), Бенедичак (Інглезе 74), Зом (Міхеїле 81) — Ман (Юрич 26), Васкес.

Попередження: Дімарко — Бернабе, Камара.