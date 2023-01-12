Італія

Півзахисник продовжить виступати за команду.

Мілан довгий час вів перемовини з Ісмаелєм Беннасером щодо підписання нового контракту та все ж таки досяг своєї мети.

Як повідомляє офіційний сайт італійського клубу, нова угода з алжирським півзахисником розрахована до літа 2027 року.

У поточному сезоні Ісмаель Беннасер провів 21 матч за Мілан: на його рахунку один гол та результативна передача.

Півзахисник прийшов до клубу в 2019 році, провів 129 матчів і забив чотири голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бакайоко працює над розірванням контракту з Міланом.