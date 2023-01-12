Італія

Француз хоче покинути клуб.

Французький півзахисник Тьемуе Бакайоко бажає покинути клуб, про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

За інформацією джерела, 28-річний француз веде переговори з Міланом, щоб достроково розірвати орендну угоду та перейти до іншого клубу.

До слова, його контракт з Челсі діє до літа 2024 року. В Мілані він грає на правах дворічної оренди, а Transfermarkt оцінює француза у 4 мільйони євро.

Раніше повідомлялось, що Бакайоко може перейти до Адана Демірспор.