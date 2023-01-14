Італія

Анонсуємо матч 18-го туру Серії А.

Інтер після поновлення чемпіонату — це те, що важко зрозуміти. Перемога над Наполі, який до того у Серії А не програвав, абсолютно нелогічна за ходом гри нічия з Монцею, а згодом ще й муки у грі проти Парми з майже 45-річним Джанлуїджі Буффоном на полі.

І ось тепер на черзі у команди Сімоне Індзагі ще один колектив, який начебто потрібно обігрувати з заплющеними очима. Але сеньйор Сімоне — то є містер несподіванка.

ІНТЕР — ВЕРОНА

СУБОТА, 14 СІЧНЯ, 21:45. МІЛАН, ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Власне, якщо думати логічно, то проблем у міланців і справді бути не повинно. Навіть попри те, що "елліни" у минулому турі спромоглися на першу за 11 матчів перемогу. До слова, у цьому контексті відзначимо дубль Дарко Лазовича, який до того у нинішньому сезоні не забивав взагалі, а сезону минулого забив лише раз.

В Індзагі майже порожній лазарет, якщо не рахувати втрату Брозовича. Лукаку так і кортить записати у компанію Хандановича як "не дуже основного футболіста, а тому не дуже вагому втрату". Вибачте, але цього сезону відсутність бельгійця вже стала нормою. І бажання клубу зі "столиці моди" не продовжувати з футболістом орендну угоду — цілком логічне.

Втім, Інтер має попереду справжнього професіонала у вигляді Едіна Джеко, якому навіть важко приписати якусь молодість — схоже й перша не закінчувалася. Лаутаро Мартінес схоже вже не страждає тим, чим на переможному чемпіонаті світу — у клубі аргентинець отримав психологічну впевненість у своїх силах, яка знову дарує йому голи. А головне — дарує їх "нерадзуррі".

Єдине, за рахунок чого може зачепитися за успіх команда Джаффароні-Боккетті — психологічна впевненість після довгоочікуваного успіху, помножена на випадок. А він, випадок, вже стався з Інтером у Монці і ледь не стався на тижні у Кубку...

Орієнтовні склади:

Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Аслані, Гальярдіні, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро Мартінес, Джеко

Верона: Монтіпо — Давідович, Хієн, Чеккеріні — Депаолі, Сулемана, Тамезе, Дойг — Каллон, Лазович — Джурич

Не зіграють: Ханданович, Брозович, Лукаку (травми)

ПРОГНОЗ 2:0