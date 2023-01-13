Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Італії, що відбувся 12 січня 2023 року, 22:00.

У четвер, 12 січня, римська Рома на столичному Стадіо Олімпіко з рахунком 1:0 переграла представника Серії B — Дженоа. Єдиний і переможний гол на свій рахунок записав Пауло Дібала

Тим самим "джалороссі" забезпечили собі вихід до 1/4 Кубка Італії, де зустрінуться з переможцем пари Наполі-Кремонезе, які зіграють між собою 17 січня.

Відео голу та огляд матчу:

Рома — Дженоа 1:0

Гол: Дібала, 64