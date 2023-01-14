Італія

До вашої уваги — анонс матчу 18 туру Серії А.

Лечче, здавалося б, одна й найменш примітних і цікавих команд по ходу сезону, та одразу після свят вона зуміла створити сенсацію у матчі з Лаціо.

Мілан, звісно, суперник складніший, проте матч із Ромою продемонстрував, що команда Піолі здатна створити собі проблеми на рівному місці. Та чи буде рецидив (адже схоже сталося і у Салерно перед тим — нехай і з успіхом у підсумку, і з Торіно потім — безуспішно) і чи зможуть ним скористатися інші "джалороссі"?

ЛЕЧЧЕ — МІЛАН

СУБОТА, 14 СІЧНЯ, 21:45. ЛЕЧЧЕ, СТАДІО ВІА ДЕЛЬ МАРЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У Мілана після дивного поєдинку з Ромою з'явилася нова кадрова проблема — Сандро Тоналі не зіграє через дискваліфікацію. Втім, її вирішити буде нескладно — Томмазо Побега минулої неділі вийшов на поле з гольовим успіхом в активі. Беннасер же у свою чергу отримав нове натхнення завдяки, вибачте за тавтологію, новому контракту.

Важливий аспект, який слід відзначити у контексті команди Марко Бароні — добре виглядати у матчах з топ-суперниками вони вміють протягом усього сезону, і гра з Лаціо всього лиш добре вписалася у загальну картину. У першому турі — поразка від Інтера лише на останніх секундах, далі нічия з Наполі і поразки від Роми та Юве лише мінімально. У випадку з туринцями — теж наприкінці двобою. "Вовкам" дуже часто чогось не вистачає.

Наш прогноз, що у цій грі гранду в особі Мілана теж буде нелегко. Тим паче враховуючи факт того, що він і сам не виглядає після перерви ідеальним — і це ми кажемо дуже ліберально. Та все ж "россонері" скористаються тим фактом, що Наполі та Ювентус у нинішньому турі грають між собою. Будь-який результат крім тріумфу команди Піолі буде протиприроднім.

Орієнтовні склади:

Лечче: Фалконе — Гендрей, Баскіротто, Умтіті, Галло — Блен, Г'юлманд, Джоан Гонсалес — Стрефецца, Коломбо, Ді Франческо

Мілан: Татарушану — Калабрія, Калулу, Томорі, Тео Ернандес — Беннасер, Побега — Салемакерс, Діас, Леау — Жиру

Не зіграють: Меньян, Флоренці, Балло-Туре, Крунич, Ібрагімович (травми), Тоналі (дискваліфікація)

ПРОГНОЗ 1:2