Італія

Захисник туринського клубу прокоментував поразку від Наполі.

У рамках вісімнадцятого туру італійської Серії A туринський Ювентус зазнав розгрому на полі лідера чемпіонських перегонів — Наполі.

Наполі — Ювентус 5:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри захисник "Старої Синьйори" Данило розповів про власні враження від побаченого на футбольному полі.

"Ми не були феноменальними до цього вечора, але ми й не збираємось опускати руки після цієї гри. Ми повинні слідувати цінностям нашого клубу, це наразі — найважливіше, а те, що говорять сторонні люди щодо нашої гри, іноді змушує занадто багато думати. Проте ми не повинні сходити з власного шляху.

У Ювентуса немає жодних психологічних проблем, я більше не хочу цього чути в якості можливого виправдання нашої невдалої гри. Ми й раніше були в складних ситуаціях, але потім постійно з них виходили. Сьогодні ми зробили багато помилок, тому починаючи від завтра нам потрібно проаналізувати наш футбол, а не говорити про якусь психологічну ситуацію.

Я не зміню свого мислення щодо нашої можливої перемоги в чемпіонаті. Я вірю в те, що потрібно мати правильний настрій у кожній грі. Ми не можемо дозволити собі думати про скудетто, доля якого буде вирішена тільки в червні. Ми повинні йти від матчу до матчу, і тільки таким чином ми зможемо піднятися вище в турнірній таблиці, а потім побачимо, що станеться.

Юве завжди повинен прагнути до скудетто, ми повинні відчувати момент і вже від завтра дня змінити своє мислення, тому що це клуб, за який ми, гравці, маємо залишати власних себе на футбольному полі", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме на власному полі бергамаську Аталанту.