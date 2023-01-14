Італія

Захисник неаполітанського клубу прокоментував перемогу над Ювентусом.

У рамках вісімнадцятого туру італійської Серії A неаполітанський Наполі на власному полі розбив свого переслідувача — туринський Ювентус.

Наполі — Ювентус 5:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після завершення гри захисник та капітан "Партенопеї" Джованні Ді Лоренцо, на рахунку якого один гольовий пас, розповів про власні враження від побаченого на футбольному полі.

"Сьогодні ввечері ми дійсно грали за фантастичної підтримки трибун. На полі неначе були всі присутні на стадіоні одразу, і цей союз повинен завести нас дуже далеко в цьому сезоні. Нам потрібно продовжувати демонструвати такі результати в чемпіонаті.

За ці півтора року з нашим головним тренером ми значно покращили наш підхід до матчів і багато в чому сьогоднішній результат — його заслуга. Він завжди дає нам велике бажання та переконання у власній спроможності. У цій першій частині чемпіонату ми зробили щось неймовірне, але при цьому ми повинні продовжувати грати так само й надалі.

Попереду ще багато нерозіграних очок, і всі в нашій команді знають, що боротьба триває.

Спаллетті приніс до клубу менталітет переможців, який не є синонімом перемоги, але завжди штовхає вас виходити за межі власних можливостей", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі Наполі гостюватиме в Салернітани.