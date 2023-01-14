Італія

Колишній форвард розгромив тренера туринської команди.

Напередодні туринський Ювентус із розгромним рахунком поступився в гостьовому поєдинку неаполітанському Наполі в рамках 18 туру італійської Серії A.

Наполі — Ювентус 5:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Після гри на бік футболістів та головного тренера "Старої Синьйори" було висловлено чимало неприємних висловлювань, а одним із найпалкіших коментарів відзначився колишній нападник збірної Італії Антоніо Кассано, який раніше виступав у рідній країни за обидва міланських клуби, а також генуезьку Сампдорію, Барі, Рому, Парму та Верону.

"У жодному матчі в цьому сезоні Ювентус не зіграв таким чином, щоб можна було стверджувати, що команда дійсно грала на перемогу. Лише проти Лаціо було щось схоже на виняток із загалом поганої гри команди.

Сьогодні ж увечері ми побачили, що Наполі домінував упродовж усіх 90 хвилин, тоді як Юве створив моменти тільки після двох помилок Ррахмані.

Ці п’ять пропущених м’ячів є підсумком інших невдалих матчів, що зіграла команда в цьому сезоні проти таких клубів, як Лечче, Удінезе чи Кремонезе.

Слухаючи різних експертів накшталт Джованні Галеоне, які стверджують що Аллегрі відмовив Реалу, Челсі та іншим відомим клубам, хочеться сказати тільки одне: "Кого ви дурите?". Усі ці чутки — фігня.

Як можна довіряти людям, які говорять щось хороше про тренера, у якого дупа більше, аніж душа. Спаллетті, звісно, виграв менше трофеїв, аніж Аллегрі, проте він — геній", — заявив колишній італійський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме на власному полі бергамаську Аталанту.