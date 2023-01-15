Італія

Півзахисник Інтера розповів про своє майбутнє в клубі.

Домашня гра міланського Інтера в рамках 18 туру італійської Серії A проти Верони (1:0) стала рідкісним прикладом появи центрального півзахисника Роберто Гальярдіні в стартовому складі "змій".

28-річний виконавець не зміг відзначитись результативною дією в цій грі, тоді як єдиний м’яч опинився на рахунку нападника "нерадзуррі" Лаутаро Мартінеса.

Після завершення протистояння Гальярдіні вийшов до представників ЗМІ з доволі відвертою розмовою стосовно свого майбутнього в міланському колективі, контракт із яким у нього завершується наприкінці поточно сезону.

"Я стомився чекати й більше не хочу отримувати настільки мало ігрового часу в клубі. Мені вже виповнилось 28 років, і я хочу багато чого довести.

Я відчуваю, що готовий відігравати значно більшу роль у проєкті Інтера, тому що останні роки стали для мене періодом індивідуального зростання та отримання досвіду реакції на важкі події. Проте остаточне рішення я буду ухвалювати лише в червні.

Я радий, що зіграв сьогодні багато ігрових хвилин та допоміг команді перемогти. Для Інтера важливо було здобути три очки сьогодні, і ми це зробили", — заявив італійський виконавець.

У поточному сезоні Гальярдіні награв 13 матчів (511 хвилин).