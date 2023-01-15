Італія

Активна трансферна робота від туринського колективу.

Італійський Торіно останнім часом помітно недобирає очок через триматчеву серію з нічийних результатів у Серії A, проте це не заважає команді Івана Юрича залишатись на екваторі турнірної таблиці.

Проте, аби забезпечити собі поступове просування нагору, "бикам" потрібно активно працювати на трансферному ринку в січні.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ґрунтовна робота команди стосовно придбання узбекистанського нападника Роми Ельдора Шомуродова та сербського півзахисника Верони Івана Ілича стрімко наближається до вдлого завершення.

Торіно вже має особисті домовленості з обома виконавцями й найближчим часом планує завершити їхнє підписання.

Шомуродов у поточному сезоні відіграв вісім матчів (151 хвилину), забивши один м’яч, тоді як на рахунку Ілича 14 ігор (995 хвилин) та один гольовий пас.