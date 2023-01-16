Італія

Клуб недовго був без наставника.

Представник Серії А Кремонезе 14 січня 2023 року звільнила головного тренера Массіміліано Альвіні, який виводив їх до вищого дивізіону.

Проте клуб не довго був з вакантною позицію. Вони представили нового головного тренера, яким став Давіде Баллардіні.

Контракт із 59-річним тренером підписаний до 30 червня 2024 року. Він приведе у клуб свій тренерський штаб.

До цього досвідчений фахівець тричі тренував Кальярі, працював у Палермо, Лаціо, Болоньї та Дженоа.