Італія

Не тур, а справжній вогонь!

Це і справді було прекрасно. 10 матчів — 35 забитих м'ячів. Італійський футбол і досі "захисний"? Бо ж багато хто так вважає і зараз...

Так, при тому далеко не всім поєдинки були з інтригами до фінального свистка, але ж скільки подій! Зокрема, дві тренерські відставки, але жодна з них не стосується Ювентуса. Власне, з його матчу ми і розпочнемо наш сьогоднішній "репортаж".

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 18 ТУР

Pazza... Napoli!

Це той випадок, коли точно нема сенсу описувати всі забиті м'ячі. Краще просто ще раз відзначити геніальність Хвічі Кварацхелії (його дії при обох голам Осімгена — це щось з іншої планети), майстер-клас вищезгаданого Осімгена, вміння Ельмаса ідеально вписатися у гру на будь-якій позиції... та що там, відзначати варто всю команду Лучано Спаллетті і особисто алленаторе.

А ще треба відзначати Ювентус. Мільярд перемог по 1:0 — це добре на дистанції, бо очки не пахнуть. Подекуди така стабільність дає на виході точно більше, ніж купа матчів із великою кількістю забитих м'ячів і каламбурними результатами.

Та схоже, що все, створене суперниками за ці безкінечні 1:0, залетіло у Неаполі. І здавалось би, що мегапрагматичний Аллегрі точно не здатен "перемудрити", та вихід Бремера замість Ругані після "сухих" перемог виглядав саме так. Власне, саме бразилець і став головним антигероєм поєдинку, хоча їх у туринців — хоча відбавляй.

Оборона Юве — ще досі найкраща у чемпіонаті. І це фантастика, враховуючи той фактор, що Наполі не помітив найбільш ненависних суперників із півночі так само, як не помічає команди з середини та нижньої частини таблиці.

А Віктор Осімген — подорожчав. Кажуть, 100 мільйонів за Мудрика змусили "партенопеї" просити за нігерійського форварда-супермена 150. Цікаво, скільки ж проситимуть за Хвічу? Класична "англійська черга" не за горами, а про інтерес Ман Сіті (слава Кінкладзе не дає спокою) вже йшлося доволі прямо.

Хто там казав, що після чемпіонату світу "Наполі вже не той"? Матч з Інтером — це і справді було страшенне фіаско. Але схоже, що в якості виключення, яке лиш підтверджує правило. Цей матч у боротьбі за Скудетто значив дуже багато, і результат виявився неймовірно показовим.

Міланська лихорадка

"Россонері" після поновлення чемпіонату виглядають ледь не найгірше серед усієї групи лідерів. Команду "качає" зі сторони в сторону, жоден матч вона не відіграла дійсно впевнено "від дзвінка до дзвінка". Одна проблема приходить на зміну іншій. Наприклад, у першому таймі матчу з Лечче на полі неочікувано була одна команда, і це — не Мілан.

Дуже дивна ситуація, враховуючи те, що в обороні-то проблем у Мілана немає. Серед лінії захисту "на травмах" лише Флоренці та Балло-Туре, які є дублерами основних фулбеків. І при цьому команда дає Лечче створювати моменти голів так на 5. Добре для Піолі, що голів при цьому залетіло менше.

Так, після перерви Мілан оклигав. Якщо у грі з Лаціо "джалороссі" переломили хід гри по перерві, то тут вони дали зробити це суперникам. У ломбардійців навпаки: Ромі дали здійснити щось неможливе, а тут відігралися по ходу поєдинку, який не йшов від слова зовсім. Що казати, якщо вже Тео Ернандес у власні забивав...

Ще одне протистоянні півдня та півночі цілком могло завершитися на користь першого. Та все ж — нічия, бо неочікуване забігання Калабрії та майстер-клас від Леау дали свою справу. Проте це все одно "всього" нічия вже і для Мілану, бо Мессіас наприкінці зустрічі влучив у стійку із вбивчого положення.

Лаутаро!

Мартінес, відповів би зараз стадіон Джузеппе Меацца своєму диктору. Після ряду відскоків на початку зустрічі з Вероною аргентинець знову забив, добре пробивши з лівою, і тим самим продовжив свою гольову серію.

Далі чогось цікавого у матчі не було. Інтер не придумував собі проблем, а "елліни" не могли створити нічого, що натякнуло би на позитивний результат. Так, це хоч і Ломбардія, але вже не Кремонезе...

З нинішніми Юве та Міланом з'являються думки, що конкуренцію Наполі у боротьбі за золото складе саме команда Індзагі. Так, програє, але хоч складе.

Відставка номер раз

Монца у нинішньому сезоні звільнила вже двох тренерів — свого і сусіднього. Массіміліано Альвіні довго не міг повірити, що він і справді тренує команду Серії А, а тепер це і справді так.

Кремонезе не виглядає найгіршою командою чемпіонату за грою, і це навіть попри 0 перемог (нічиїх — 7) за 18 матчів . Тим паче не виглядає кращою за бажанням. Непогані матчі, в яких команда близька до успіху, іноді трапляються навіть з командами калібру Ювентуса. Питання по складу можна ставити, але він якраз у "тигрів" точно гірший, ніж у Сампдорії та Верони.

Чи зробить тут щось краще Давіде Беллардіні? Можливо у перших матчах на команду й чекатиме емоційне піднесення, але казати про довгостроковий успіх за нинішніх умов нереально. Є фактор складу, а все інше давав навіть дивакуватий Альвіні.

До слова, у ломбардійському дербі з Монцею вчергове не вистачило трошки. Команда програвала 0:3, проте зуміла забити двічі. Знову є моменти, але нема індивідуальної майстерності для того, щоби реалізувати їх у більшій кількості, ніж суперники.

Відставка номер 2. Розгромна

Тут все локально, йти задалеко не треба. Давіде Нікола врятував Салернітану сезону минулого, у нинішньому тримав поза зоною вильоту, проте 8 пропущених м'ячів — це занадто. І заміни протягом матчу всіх трьох центральних оборонців — такий собі розпис під власним фіаско. Та невже одразу звільняти?!

Аталанта у неділю нагадала всім себе зразка минулих років. Так, вже з іншими виконавцями, проте тією ж агресією.

З персоналій відзначимо Жеремі Бога, який не мав жодної довіри у Гасперіні, але вже два матчі поспіль доводить тренеру свою профпридатність. А ще нагадує себе часів Сассуоло — це і справді вишукано, красиво та ефектно. У всіх матчах після поновлення чемпіонату забиває Расмус Гейлунд — схоже, сеньйор Джан П'єро таки отримав форварда, якого так сильно хотів. Адемола Лукман — тут взагалі без коментарів. Топ і ще раз топ. Едерсон, який раніше грав у клубі з Салерно і свій гол не святкував — аналогічно.

Бідний Гільєрмо Очоа. Та будемо відверті — його провини тут дуже мало, особливо коли залітали шедеври з дальньої відстані. Пенальті від Копмейнерса мексиканець навіть потягнув, хоча нідерландець одразу зіграв на добиванні.

Дуже хочеться бачити і цей склад "Богині" з такою грою постійно. Це було народження нової красивої казки. Але ж раціональне мислення підказує, що подібного у матчах із топами ми не побачимо навіть на 20%. Сподіваємося на власну помилку.

Рим забиває по два

Недільні матчі Лаціо та Роми пройшли за схожими сценаріями — впевнена перевага, мало веселощів, голи наприкінці кожного з таймів і підсумкові 2:0.

Хоча суперники в особі Сассуоло і Фіорентини відповідно, будемо відверті, римлянам трошки допомагали — одні привезли під перерву необов'язковий пенальті (Тольян, що це було?), інші "зусиллями" екс-"гірника" Додо залишилися у меншості вже на 25 хвиині. Бразилець вийшов на поле чисто бити по ногах нещасного Залевські.

Резюмуємо, що Лаціо, як і до перерви, може перемагати без Іммобіле. Цього разу Чіро отримав травму на самому початку гри і був замінений на Педро. До слова, "хибну дев'ятку" знову виконував Феліпе Андерсон — жодних інших варіантів у розпорядженні Мауріціо Саррі немає, і його вже публічна перепалка з Іглі Таре має всі шанси на продовження. Бразилець-то навіть забив, але це не вихід із ситуації.

Що ж до Роми, то знову "on fire" зв'язка Абрагам-Дібала — англієць віддає, аргентинець забиває. Здавалося б, що мало би бути навпаки, але є реальність, і фанів "джалороссі" вона влаштовує — не Мудрика ж підписувати за 100 мільйонів, сказав сеу Жозе. А голів могло бути і більше, але в одном з епізодів британець не побачив латиноамериканця у дуже хорошому положенні. Щоправда, лише за рахунку 1:0.

Цікаве в інших матчах:

- Удінезе після суперстарту вдесяте поспіль не зумів здобути перемогу у матчі Серії А і водинадцяте поспіль загалом. Цього разу "фріульці" вдома поступилися Болоньї забивши першими — 1:2. Можливо, якби другий гол "б'янконері" був зарахований, ситуації сталася б інакше, проте зовсім іншої думки був ВАР, який потім відмінив і м'яч "россоблу".

Андреа Соттіл піде на вихід наступним? Але ж команда все ще восьма...

- Спеція завдяки точному удару Нзоли з пенальті мінімально здолала на виїзді Торіно — 1:0. Віктор Коваленко всю гру продивився на лаві для запасних.

- Ті самі 1:0 були й у матчі Емполі — Сампдорія, яким тур "закривався". Тут перемогу здобули господарі, проте слід відзначити і агресивну гру команди Станковича. Власне, разом із голкіпером Емполі Гульєрмо Вікаріо, якому не раз довелося рятувати свою команду. Власне, цьому парубку респект ще й за життєву і громадянську позицію!

Цікавинка матчу номер раз: в атаках обох команд гри орендовані у клуба-суперника футболісти — Франческо Капуто та Сем Ламмерс відповідно.

Цікавинка номер два: наприкінці матчу "Дорія" пішла атакували всіма силами (навіть голкіпер Аудеро прибіг) і зусиллями Коллі забила на сьомій з шести доданих хвилин, проте у процесі була зафіксована гра рукою. А так вже відсвяткували... невже досі епоха ВАР не навчила не робити цього завчасно?!

Збірна туру

Найкращі голи туру

Амір Ррахмані (Наполі)



Джанлука Капрарі (Монца)



Жеремі Бога (Аталанта)



Адемола Лукман (Аталанта)



Едерсон (Аталанта)



Пауло Дібала (Рома)

Турнірна таблиця

1 Наполі 18 М 15 П 2 Н 1 ПОР. 44 О 14 П 30 Р 47 О 2 Мілан 18 11 5 2 35 20 15 38 3 Ювентус 18 11 4 3 27 12 15 37 4 Інтер 18 12 1 5 38 24 14 37 5 Лаціо 18 10 4 4 31 15 16 34 6 Аталанта 18 10 4 4 34 20 14 34 7 Рома 18 10 4 4 23 16 7 34 8 Удінезе 18 6 7 5 26 21 5 25 9 Торіно 18 6 5 7 18 20 -2 23 10 Фіорентина 18 6 5 7 21 24 -3 23 11 Болонья 18 6 4 8 23 29 -6 22 12 Емполі 18 5 7 6 16 22 -6 22 13 Монца 18 6 3 9 22 27 -5 21 14 Лечче 18 4 8 6 18 20 -2 20 15 Спеція 18 4 6 8 17 28 -11 18 16 Салернітана 18 4 6 8 23 35 -12 18 17 Сассуоло 18 4 4 10 17 28 -11 16 18 Верона 18 2 3 13 15 31 -16 9 19 Сампдорія 18 2 3 13 8 31 -23 9 20 Кремонезе 18 0 7 11 13 32 -19 7



Наступний тур