Голкипер Емполі Гульєльмо Вікаріо долучився до допомоги українцям — повідомляє  офіційний Твітер клубу.

Сім'я футболіста дала прихісток біженцім з Дніпра — Ганні та її сину Мілану.

Раніше повідомлялося, що Емполі організував доставку в Україну допомоги, зібраної мешканцями міста.