Италия 29 марта 2022, 13:45 Воротар Емполі прихістив біженців з України Гульєльмо Вікаріо прийняв у себе жінку з дитиною. Гильєрмо Вікаріо, Getty Images 29 марта 2022, 13:45 Голкипер Емполі Гульєльмо Вікаріо долучився до допомоги українцям — повідомляє офіційний Твітер клубу. Сім'я футболіста дала прихісток біженцім з Дніпра — Ганні та її сину Мілану. 🇺🇦💙 Dall'#Ucraina all'#Italia, da #Dnipro a #Udine: il nostro Guglielmo Vicario e la sua famiglia hanno accolto e ospiteranno il piccolo Milan e la madre Hanna. Per fuggire dalla guerra, per ricominciare 💪 pic.twitter.com/0L7sNov8xj — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) March 29, 2022 Раніше повідомлялося, що Емполі організував доставку в Україну допомоги, зібраної мешканцями міста. Люди Гульельмо Викарио Команды Эмполи Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте