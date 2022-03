Голкипер Емполі Гульєльмо Вікаріо долучився до допомоги українцям — повідомляє офіційний Твітер клубу.

Сім'я футболіста дала прихісток біженцім з Дніпра — Ганні та її сину Мілану.

🇺🇦💙 Dall'#Ucraina all'#Italia, da #Dnipro a #Udine: il nostro Guglielmo Vicario e la sua famiglia hanno accolto e ospiteranno il piccolo Milan e la madre Hanna.



Per fuggire dalla guerra, per ricominciare 💪 pic.twitter.com/0L7sNov8xj