Італія

Чергова реформа в італійському футболі.

Чинний чемпіон італійської Серії A, Мілан, та володар Кубку Італії, міланський Інтер, готуються розіграти поміж собою Суперкубок країни.

Вирішальне протистояння відбудеться в Саудівській Аравії на полі стадіону Короля Фахда в місті Таїф, так само як і кілька наступних розіграшів цього турніру.

Переможець буде визначений за підсумком основного часу гри, або, за необхідності, екстратаймів та серії пенальті.

Як повідомляє італійська преса, господарі цьогорічного розіграшу готові інвестувати в італійський футбол 150 млн євро за те, щоб наступні чотири роки захід також відбувався в їхній країні.

Ось тільки проведення лише одного матчу мало цікавить представників Саудівської Аравії, які бажають перетворити формат розіграшу Суперкубка Італії на аналогічний тому, що наразі діє в Іспанії — із чотирма командами-учасниками та півфінальними й фінальним матчами відповідно.

Участь у турнірі в такому випадку так само братимуть чемпіон та володар Кубку країни, але до них долучаться команда з другої сходинки турнірної таблиці та фіналіст кубкового змагання.

Матч Мілан — Інтер відбудеться 18 січня, о 21:00.