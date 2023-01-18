Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фінального поєдинку Суперкубку Італії, у якому зіграють Мілан та міланський Інтер.

Мілан та міланський Інтер розіграють поміж собою Суперкубок Італії в аравійському місті Ер-Ріяд.

Стефано Пьолі, після нічиєї проти Лечче (2:2), залучив до стартового складу К'єра до центру захисту, тоді як Тоналі повернувся до опорної зони, а Мессіас зіграє на правому фланзі атаки.

Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над Вероною (1:0), вирішив використати з перших хвилин Бареллу в центральній лінії.

Мілан: Тетерушану — Калабрія, К’єр, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Мессіас, Діас, Леау — Жиру.

Запасні: Васкес, Юнгдаль, Міранте, Адлі, Ребич, Бакайоко, Калулу, Дест, Орігі, Тіав, Побега, Вранкс, Габбья, Салемакерс, Де Кетеларе, Боццолан.



Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.

Запасні: Ханданович, Бразан, Кордаз, Белланова, Д’Амброзіо, де Врей, Думфріс, Дзанотті, Асллані, Брозович, Карбоні, Гал’ярдіні, Госенс, Корреа, Лукаку.



Гра Мілан — Інтер почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.