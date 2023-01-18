Стали відомі стартові склади команд для поєдинку фінального поєдинку Суперкубку Італії, у якому зіграють Мілан та міланський Інтер.
Жуніор Мессіас, Getty Images
18 січня 2023, 19:56
Мілан та міланський Інтер розіграють поміж собою Суперкубок Італії в аравійському місті Ер-Ріяд.
Стефано Пьолі, після нічиєї проти Лечче (2:2), залучив до стартового складу К'єра до центру захисту, тоді як Тоналі повернувся до опорної зони, а Мессіас зіграє на правому фланзі атаки.
Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над Вероною (1:0), вирішив використати з перших хвилин Бареллу в центральній лінії.
Мілан: Тетерушану — Калабрія, К’єр, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Мессіас, Діас, Леау — Жиру.
Запасні: Васкес, Юнгдаль, Міранте, Адлі, Ребич, Бакайоко, Калулу, Дест, Орігі, Тіав, Побега, Вранкс, Габбья, Салемакерс, Де Кетеларе, Боццолан.
Інтер: Онана — Шкрініар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Джеко.
Запасні: Ханданович, Бразан, Кордаз, Белланова, Д’Амброзіо, де Врей, Думфріс, Дзанотті, Асллані, Брозович, Карбоні, Гал’ярдіні, Госенс, Корреа, Лукаку.
Гра Мілан — Інтер почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.