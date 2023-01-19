Італія

Рома хоче позбутись гравця якнайшвидше.

Трансфер нідерландського флангового захисника Ріка Карсдорпа до італійської Роми з Феєнорда свого часу в 2020 році оцінювався як дуже перспективний, та й виступи футболіста на перших етапах мали задовільну динаміку прогресу.

Проте вже незабаром з’ясувалось, що 27-річний виконавець має певні проблеми з уживанням алкоголю і, як наслідок, недотриманням спортивної поведінки, із чим навіть досвідчений португальський керманич Жозе Моурінью впоратись так і не зумів.

У підсумку, між головним тренером та футболістом прогнозовано стався конфлікт, і останній більше може не розраховувати на місце на футбольному полі та наразі шукає собі новий клуб.

Претендентів на проблемного виконавця з часом поменшало, проте вони все одно є — як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, англійський Саутгемптон звернувся до Роми зі запитом на придбання нідерландця та наразі опрацьовує варіанти цього трансферу.

Портал Transfermarkt оцінив Карсдорпа в 9 млн євро за два з половиною роки до завершення контракту.

У цьому сезоні Рік зіграв 11 матчів (684 хвилини).