Італія

Півзахисник Інтера прокоментував успіх команди в Суперкубку Італії.

Напередодні міланський Інтер здобув перемогу над принциповим суперником в особі Мілану в рамках фінального матчу за Суперкубок Італії-2023.

Мілан — Інтер 0:3 Відео голів та огляд матчу Суперкубку Італії

Після завершення гри півзахисник "змій" Хакан Чалханоглу, який також є колишнім футболістом "россонері", прокоментував побачене на футбольному полі.

"Це дуже важливий трофей, і тим паче — для мене. Я дякую своїм одноклубникам і вболівальникам. Ми сьогодні все, що було тільки потрібно, сказали за допомоги перемоги з рахунком 3:0. Із цим неможливо сперечатись.

Звичайно, я завжди вважаю за краще мовчати. У попередньому матчі мені було дуже неприємно бачити на трибунах те, чого я не очікував там побачити, але карма повертається. Вона така.

Ми сьогодні були спраглі до перемог, тому суперники повинні сприйняти той факт, що з результатом 3:0 на нашу користь ми просто відправили їх додому.

Я думаю, що сьогодні ми з'їли Мілан. Ось і все.

Щодо скудетто в цьому сезоні, то ми віримо до кінця. Ми добре зіграли проти Наполі, мали проблеми з Монцею, чого ніхто не очікував, але повернулися на правильний шлях в матчі проти Верони. Попереду довгий шлях, і ми можемо все, що завгодно", — заявив турецький виконавець.

Наступний матч міланський Інтер проведе вдома проти Емполі.