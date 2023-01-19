Італія

Керманич Мілану прокоментував поразку команди в Суперкубку Італії.

Мілан напередодні в рамках фінального матчу за Суперкубок Італії-2023 отримав три м’ячі без належної відповіді від найбільш затятого суперника — міланського Інтера.

Мілан — Інтер 0:3 Відео голів та огляд матчу Суперкубку Італії

Після завершення гри головний тренер "россонері" Стефано Піолі прокоментував побачене на футбольному полі.

"У першій половині матчу ми не мали й натяку на гру, яка була б гідна фінального протистояння. Потім ми спробували належним чином увійти до другого тайму, але занадто мало доклали зусиль для цього.

Ми не звикли робити такі безглузді помилки в захисті, тим паче, якщо вони зроблені проти суперників такого високого рівня. Наразі Мілан проживає не найкращий момент із психологічної точки зору. Ми повинні працювати більше і робити це сумлінніше.

Єдиним спосіб вийти з цієї кризи, який мені відомо: працювати над собою, щоб підвищити власний рівень майстерності. Це — поразка, яка завдає нам великого болю, але на нас чекають інші матчі сезону, і ми повинні знову віднайти один одного.

Я не очікував того, що моя команда може так просто провалитись у психологічному плані. Я знаю своїх гравців і завжди очікую від них позитивної гри. Зараз нам важко реагувати на помилку, ми намагаємося залишатися командою і реагуємо лише в точковий спосіб. Останні результати мене засмучують.

Я б не говорив про ставлення до гри з боку окремих людей. У таких матчах головною є увага. Нечесно вказувати пальцем на гравців, які припускались помилок. Нам потрібно заново віднайти той душевний спокій, яка дозволив би нам грати в футбол, який для нас притаманний", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч Мілан проведе в гостях проти римського Лаціо.