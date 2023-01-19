Італія

Туринський клуб обходив фінансовий фейр-плей як тільки міг.

Туринський Ювентус одного разу у власній історії вже ставав жертвою фінансових махінацій, коли отримав суворе покарання за підсумками так званого "кальчополі", однак, судячи з розслідування, що його започаткувала італійська фінансова поліція по відношенню до "зебр", жодних висновків із тієї історії клуб так і не зробив.

Головною новиною сьогодення в місцевій пресі стало оприлюднення копії документа, який стосується колишнього нападника "Старої Синьйори" Кріштіану Роналду, який був укладений під час перебування португальської суперзірки в розташуванні туринського колективу.

Копію документа було знайдено в офісі адвоката Федеріко Рестано 23 березня 2022 року під час другого обшуку, проведеного заступником головного прокурора Італії Марко Джаноліо та його заступниками Маріо Бендоні та Чіро Санторіелло.

Як удалось з’ясувати за допомоги перехопленого дзвінка поміж керівником юридичної служби Ювентуса Чезаре Габазіо та Федеріко Керубіні, подібний документ був укладений між сторонами та засвідчував про відстрочку виплати 19,6 мільйонів євро в якості залишкового боргу, який Юве накопичив перед португальцем перед його переходом до англійського Манчестер Юнайтед.

Поліції вдалось з’ясувати, що ці гроші ніколи б не мали бути відображені в довідках стосовно видатків Ювентуса, а самі юридичні папери мали б бути знищені одразу після настання 31 липня 2021 року — кінцевої дати погашення заборгованості перед португальцем.

Цей документ, на думку слідчих, було укладено через бажання Юве здійснити маневр щодо зарплат футболістів за "ковідний" сезон-2020/2021, коли нібито деякі футболісти нібито мали на певний час відмовитись від щомісячних платежів, але зробили це лише фіктивно.

Документ був підписаний Фабіо Паратічі, який наразі працює в англійському Тоттенгемі, і має назву "Додаткова угода про бонуси".

У тексті документа зазначається наступне: "Ми продовжуємо досягнуті домовленості та додаємо до цього документа папери, пов’язані з додатковою премією, нарахованою на користь Кріштіану Роналду, та текст "Додаткової угоди про бонуси".

Документ також засвідчує, що в разі переходу Роналду до іншого клубу, частина зобов’язань також буде виплачена.

Нагадаємо, що під час свого перебування в Англії Роналду відмовився відповідати на понад 40 запитань, які поставили йому прокуратура Турину.