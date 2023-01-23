Італія

Команда, що досягала подібного результату, потім вигравала чемпіонат.

Італійська Серія A минулими вихідними наблизилась до повноцінного завершення першого кола свого розіграшу, завдяки чому можна переходити до підбиття певних статистичних показників у стартовій частині поточного сезону.

Зокрема, Наполі свій заключний матч у цьому періоді проводив на полі Салернітани, зумівши виграти за підсумком активно проведених відрізків на завершення першого та початку другого таймів.

Салернітана — Наполі 0:2 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

У підсумку, команда Лучано Спаллетті завершила перше коло на першому місці з божевільним показником у 50 здобутих балів та дистанцією в 12 очок до найближчого переслідувача.

Цей здобуток уже гарантував "Партенопеї" місце поруч міланським Інтером та туринським Ювентусом в історії національної першості, бо вони також свого часу були тими командами, яким удавалось із такою кількістю залікових балів завершити перше кола.

Обнадійливий факт для Наполі — команда, що здобувала 50 або більше балів до настання екватору національних змагань, потім обов’язково ставала чемпіоном країни.