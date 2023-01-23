Італія

Керманич туринців прокоментував матч проти Аталанти.

Напередодні туринський Ювентус розписав мирову в домашньому матчі проти бергамаської Аталанти з шістьма забитими м’ячами.

Аталанта — Ювентус 3:3 Відео голів та огляд матчу Серії А

"Хочу подякувати адвокату, який виступав з обґрунтуванням справи проти нас в студії, за краватку. Чудовий блакитний колір, ніяк не пов’язаний із Наполі.

Я походжу з Ліворно, тому вважаю за краще сміятися та іронізувати, але в той же час говорити правду, коли інші не зовсім розуміють, що мається на увазі.

На жаль, єдине, у чому ми серйозно помилилися в цьому сезоні, — це Ліга чемпіонів. Якщо усунути помилку VAR в матчі проти Салернітани, ми мали б 40 очок.

Хлопці добре зіграли проти талановитої та фізично витривалої Аталанти. Було непросто зберегти концентрацію, але вони продемонстрували професіоналізм, відповідальність і бажання продовжувати розпочату роботу.

Ми повинні робити те, що від нас вимагають на футбольному полі. Хочу подякувати гравцям за те, що вони зробили цього вечора, тому що я розумію, наскільки це психологічно важко. Ми перейшли з другого чи третього місця одразу на десяте. Таке відчуття, ніби у тебе вкрали те, чого ти досяг.

Я задоволений реакцією на полі, але, на жаль, помилки дорого нам коштували. Усе могло закінчитись із рахунком 2:5, якби ми дедалі втрачали концентрацію, але ми залишилися в грі і повернули рівновагу з голом Данило, який проводить надзвичайний сезон. Я радий, що гол нівелював його помилку на початку другого тайму.

У нас також був такий шанс у Міретті, який дуже талановитий, але йому потрібно вдосконалювати те, що він робить у штрафному майданчику. Сьогодні в нього було небагато шансів забити, тому йому потрібно бути спокійним — час на його боці. Фаджолі теж дуже добре грав, так само як і Бремер.

Футбол сьогодення настільки складний, що нам доводиться робити незвичні речі для того, щоб отримати перевагу. Данило вміє дуже сильно бити, це й був наш секрет під час того штрафного!

Я не знаю, чи зможемо ми повернутись до четвірки найкращих комнд. Думаю, із 71 очком ми, ймовірно, потрапимо до Ліги чемпіонів. Це важко, але в нас є Серія А, Кубок Італії, Ліга Європи, тож будемо йти крок за кроком. Неможливо споглядати настільки далеко в майбутнє", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє домашній матч проти Монци.