Аталанта — Ювентус 3:3 Відео голів та огляд матчу 22.01.2023

Італія

До вашої уваги відео голів і найкращих моментів поєдинку 19-го туру чемпіонату Італії, що відбувся 22 січня о 21:45.

Ювентус підходив до матчу з Аталантою на фоні новини про зняття 15 очок за фінансові махінації. Перемогти і додати своїм тіфозі позитивних емоцій команді з Турину не вдалося, проте нейтральні вболівальники отримали справжній спектакль, який завершився з рахунком 3:3.

Відзначимо, що наразі туринці перебувають на дев'ятій сходинці у таблиці, тоді як бергамаски — п'яті. Втім, тур ще триває.

Відео голів та огляд матчу:

Ювентус — Аталанта 3:3

Голи: Ді Марія, 25 (пен.), Мілік, 34, Данило, 65 — Лукман, 5, 53, Меле, 46



Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Алекс Сандро — Маккенні, Фаджолі (Куадрадо, 81), Локателлі, Рабьо, Костич (К’єза, 61) — Ді Марія (Міретті, 74) — Мілік (Кін, 74).



Аталанта: Муссо — Толой, Паломіно (Демірал, 16), Скальвіні — Гатебур, де Рон, Едерсон (Джимсіті, 83), Меле (Руджері, 84) — Бога (Пашалич, 66) — Лукман, Гойлунд (Муріель, 83).



Попередження: К’єза — Едерсон, Гатебур.