Італія

Форвард туринського клубу прокоментував нічию проти Аталанти.

Туринський Ювентус у рамках 19 туру італійської Серії A зіграв у нічию в домашньому матчі проти бергамаської Аталанти.

Аталанта — Ювентус 3:3 Відео голів та огляд матчу Серії А

Нападник "Старої Синьйори" Анхель Ді Марія після фінального свистка прокоментував виступ команди.

"Важко осягнути те, що в нас раптово стало 22 очки в турнірній таблиці, але ми повинні продовжувати грати з тією ж самою завзятістю, що й раніше.

Я добре розумію, що граю за Ювентус в один із найгірших моментів його історії, але я щасливий у цьому клубі.

Ми зіграли чудову гру, незважаючи на деякі помилки. Нам потрібно вдосконалюватись, працюючи над собою. Немає нічого неможливого. Якщо ми зробимо потрапляння до Ліги чемпіонів на наступний сезон своєю метою, ми цього досягнемо.

Ювентус нерідко програвав у своїй історії, але завжди повертався, бо в клубу такий менталітет переможців. Ми хочемо бути в четвірці найкращих команд Італії, і тому повинні бути сильними як команда. Сподіваюсь, що вболівальники також підуть за нами до кінця.

Чи може момент зі санкціями вплинути на моє майбутнє в клубі? Ні, бо на першому місці в мене завжди стоїть родина, а вони щасливі в Турині, а отже щасливий і я. Я перебуваю в найбільшому клубі Італії та одному з найкращих міст Європи", — заявив аргентинський виконавець.

У наступному турі туринський Ювентус зіграє домашній матч проти Монци.