Італія

Шансів залишитись на Джузеппе Меацца в словака немає.

Захисник міланського Інтера Мілан Шкрініар залишить команду вже влітку. Про це розповів агент 27-річного футболіста.

"Інтер вів перемовини по гравцю з ПСЖ. У певний момент переговори зірвалися, і нас також повідомили про цей крок, рішення, яке не залежало від нас, і яке гравець прийняв спокійно, з професіоналізмом і абсолютною повагою до контракту.

Минулої осені ми відповіли на всі запити на зустрічі, подані Інтером, після низки попередніх зустрічей ми представили наш фінансовий запит, а згодом, на початку листопада 2022 року, Інтер дав нам пропозицію. Приблизно через місяць, перед Різдвом, я повідомив Інтеру про рішення не приймати їх пропозицію.

Перед фіналом Суперкубка Італії, коли я також повідомив босам "нерадзуррі" Маротті та Аусіліо, що ми думаємо, що можемо вислухати пропозиції від інших клубів. Можливо, це не було обов’язковим спілкуванням, але для гравця і мене це був найправильніший спосіб діяти, знаючи, що серйозність і прозорість є найкращим способом діяти для нас. Повторюю, ми ніколи не пропускали жодної зустрічі з Інтером".

"Контракт Шкрініара з Інтером закінчується в червні. Ми не говорили з ПСЖ, так само, як ми не розголошували наші плани та плани Інтера. З Інтером ми домовилися вирішувати це питання з належною конфіденційністю, в інтересах команди та гравця, якому я допомагаю.

ПСЖ? Є контакти з деякими клубами. В Італії він не залишиться, в Інтері також. Кожен, хто знає Мілана, також знає про його професіоналізм. Він завжди шануватиме футболку клубу, в якому він грає, клубу, який дав йому багато і якому він, як завжди, віддаватиметься до кінця", — заявив агент футболіста Роберто Сістічі в інтерв'ю TeleNord.

Мілан Шкрініар виступає за Інтер з 2017 року. На його рахунку 242 поєдинки за клуб в усіх змаганнях, забив 11 голів та віддав 5 асистів.