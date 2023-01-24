Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римський Лаціо та Мілан.

Римський Лаціо та Мілан зіграють на Стадіо Олімпіко в рамках 19 туру італійської Серії A.

Мауріціо Саррі, у порівнянні з перемогою над Сассуоло (2:0), залучив до стартового складу Педро до правого флангу атаки, тоді як Феліпе Андерсон перейде до центру нападу.

Стефано Піолі, після поразки від Інтера в Суперкубку Італії (0:3), вирішив використати з перших хвилин Калулу та Деста в лінії захисту.

Лаціо: Проведель — Марушич, Казале, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич, Катальді, Луїс Альберто — Педро, Андерсон, Дзакканьї.

Запасні: Машиміану, Адамоніс, Лаццарі, Патрік, Раду, Фарес, Башич, Весіно, Маркос Антоніо, Бертіні, Кансільєрі, Ромеро.



Мілан: Тетерушану — Калабрія, Калулу, Томорі, Дест — Беннасер, Тоналі — Мессіас, Діас, Леау — Жиру.

Запасні: Міранте, Васкес, Боццолан, Габбья, К’єр, Тіав, Адлі, Де Кетеларе, Крунич, Побега, Салемакерс, Вранкс, Орігі, Ребич.



Гра Лаціо — Мілан почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.