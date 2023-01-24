Італія

19-й тур чемпіонату Італії закінчиться цікавим протистоянням у столиці.

Останній тур першої половини сезону в італійському футболі розтягнувся до самого вівторка. Причина проста — Мілан та Інтер грали за Суперкубок у далекій Саудівській Аравії. І оскільки у Мілана за розкладом з командою, яка теж грала на тижні (проти Болоньї у Кубку), та й, на відміну від Інтера, виїзд, то зіграє він на день пізніше за сусідів.

ЛАЦІО — МІЛАН

ВІВТОРОК, 24 СІЧНЯ, 21:45. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ДІ БЕЛЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

"Россонері" підходять до матчу у жахливому становищі. Поновлення чемпіонату у команди Піолі явно не задалося — втрачена перемога з Ромою, виліт у Кубку від граючого у меншості Торіно, незрозуміле "видовище" у першому таймі гри з Лечче, ганьба у Суперкубку. Навіть перемога у Салерно викликає питання — Мілан-то створив багато, але реалізація і розконцентрація наприкінці зустрічі викликали питання, які, як стало видно потім, були небезпідставними.

Найцікавіше, що сеньйору Стефано гріх жалітися на кадрові проблеми. Так, вони є, але Флоренці та Балло-Туре можна назвати хіба гравця міцного запасу (позиції фулбеків забиті за Калабрією і Тео), а Ібра... ну, ви зрозуміли. Тому реальною втратою можна було вважати тільки Майка Меньяна, якого цілком адекватно заміняв Чіпріан Тетерушану.

Ребич? Вибачте, але у Мілана є Олів'є. Питання є до глибини складу, і вони існує незалежно від тимчасових втрат. Та це ми ще зачепимо.

Інша справа, що після поновлення сезону багато ключових гравців були не схожими самі на себе. У їхньому числі й Тео Ернандес, який і сам Мундіаль періодично грав із величезним дискомфортом. Тепер же француз вилетів через м'язові проблеми (схоже, накопичилося з головою) і на позиції лівого захисника може зіграти хіба Серджиньйо Дест. У тіфозі Мілана про нього не найкращі думки (особливо різкими вони були після виходу на поле у матчі з Наполі), але певні сильні якості американець точно має.

Цікава виходить ситуація — в обох колективів на цьому місці гратимуть правші. Питання лиш у тому, що у значно більш бідному у кадровому плані Лаціо так відбувається завжди.

До слова, пару слів про самих "орлів". Рестарт у виконанні команди Саррі теж вийшов сумбурним. Тут аналогічно були незрозумілі втрати очок і перемог, але була і впевнена звитяга над Сассуоло. Головний головний (спеціально використали цю тавтологію, бо тут за допомогою неї зручніше охарактеризувати ситуацію) сеньйора Мауріціо полягає у втраті Чіро Іммобіле.

Як і восени, роль "хибної дев'ятки" виконує Феліпе Андерсона, з якого руками майстра ліпиться щось на кшталт того, що у свій час зробили з Мертенса. Наче поки вдало, але виходом із ситуації це не назвеш. Римлянам потрібен форвард-дублер, але його не видно навіть на обрії.

Саррі продовжує публічні диспути з спортивним директором клубу Іглі Таре. Стефано Піолі (до речі, екс-тренер "б'янкочелесті") подібного з Паоло Мальдіні не влаштовує (та й навряд би собі дозволив), але чомусь теж складається враження, що тренеру потрібні гравці. Втрата Кесс'є влітку не була компенсована на всі 100%, а Де Кетеларе поки виправдовує статус "трансферу на майбутнє". У той же час на думку легендарного Паоло у Мілана чи не ідеальна комплектація складу.

Обидві команди точно зраділи "мінус 15" у Ювентуса, хай навіть публічно ніхто про це не скаже. І обидві цього вечора матимуть шанс цим рішенням суду скористатися. Для Лаціо гра матиме особливе значення ще й через дату її проведення — 24 січня легендарному Джорджо Кінальї могло виповнитися 76 років...

Наш прогноз — велике бажання і мотивація обох колективів, у купі з проблемами, призведуть до нічиєї. Гра буде точно цікавою, та переможця у ній виявлено не буде.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Гіла, Іммобіле — Меньян, Флоренці, Балло-Туре, Тео Ернандес, Ібрагімович (усі — травми)

ПРОГНОЗ 1:1