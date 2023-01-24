Італія
24 січня 2023, 23:41
Лаціо завдав нищівної поразки Мілану
Колектив Стефано Пьолі не перемагав у трьох останніх матчах чемпіонату.
Лаціо — Мілан, Getty Images
24 січня 2023, 23:41
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лаціо — Мілан 4:0
Голи: Мілінкович-Савич, 4, Дзакканьї, 38, Луїс Альберто, 67 (пен.), Андерсон, 74
Лаціо: Проведель — Марушич (Лаццарі, 78), Казале, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич (Башич, 82), Катальді (Маркос Антоніо, 87), Луїс Альберто — Педро (Ромеро, 78), Андерсон, Дзакканьї.
Мілан: Тетерушану — Калабрія, Калулу, Томорі (К’єр, 23), Дест — Беннасер, Тоналі — Мессіас (Салемакерс, 58), Діас (Де Кетеларе, 59), Леау (Ребич, 79) — Жиру (Орігі, 58).
Попередження: Мілінкович-Савич — Беннасер, К’єр