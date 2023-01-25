Пропонуємо вашій увазі огляд матчу чемпіонату Італії, що відбувся 24.01.2023, 21:45.
Лаціо — Мілан, getty images
25 січня 2023, 00:20
В рамках поєдинку дев'ятнадцятого туру чемпіонату Італії Лаціо завдав нищівної поразки Мілану на своєму полі.
Команда зі столиці Італії відправила у ворота чинного чемпіона Італії чотири м'ячі, при цьому не пропустивши жодного разу.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лаціо — Мілан в рамках чемпіонату Італії.
Лаціо — Мілан 4:0
Голи: Мілінкович-Савич, 4, Дзакканьї, 38, Луїс Альберто, 67 (пен.), Андерсон, 74
Лаціо: Проведель — Марушич (Лаццарі, 78), Казале, Романьолі, Хісай — Мілінкович-Савич (Башич, 82), Катальді (Маркос Антоніо, 87), Луїс Альберто — Педро (Ромеро, 78), Андерсон, Дзакканьї.
Мілан: Тетерушану — Калабрія, Калулу, Томорі (К’єр, 23), Дест — Беннасер, Тоналі — Мессіас (Салемакерс, 58), Діас (Де Кетеларе, 59), Леау (Ребич, 79) — Жиру (Орігі, 58).
Попередження: Мілінкович-Савич — Беннасер, К’єр
Джерело: MEGOGO