Італія

Гравець віднайшов своє щастя в "чорно-синій" половині Мілана.

Уболівальники італійського Мілана не дуже полюбляють турецького центрального півзахисника Хакана Чалханоглу, бо свого часу влітку 2021 року він перейшов до складу принципових суперників "россонері" — міланського Інтера, де вже здобув роль основного виконавця команди Сімоне Індзагі.

Однак угода 28-річного виконавця від самого початку була розрахована всього на три роки, що на тлі видовищних виступів футболіста не додавало впевненості керівництву "змій" у тому, що вони зможуть утримати свого підлеглого від трансферу до іншого клуб

Але цього разу вдача, як можна вважати за повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, була на боці Інтера — Хакан погодився продовжити контракт до 2026 року.

За це турецький виконавець отримає 5 млн євро на рік + бонуси.

У поточному сезоні Чалханоглу відіграв 25 матчів, забивши три голи та віддавши п’ять гольових передач.