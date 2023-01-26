Італія

Епопея навколо італійського клубу з Турину продовжується.

Скандал, пов’язаний з Ювентусом, після якого вони вже отримали 15 очок бану, далі продовжує набирати оберти.

Ювентус погодився відстрочити виплати деяким своїм гравцям до та після пандемії, а також фальшиво завищував гонорари деяких своїх гравців, щоб покращити їх фінансовий стан.

Однак "стара дама" не оголосила про це і, таким чином, зіткнулася з проблемами з законом. На додаток до відрахування очок, Ювентусу може загрожувати штраф, який потроює суму затримки зарплати, що становить приблизно 50 мільйонів євро.

Гравці також можуть бути покарані. Підписавши ці незаконні контракти, вони, як повідомляється, відкрили собі приблизно місячну дискваліфікацію.

На щастя, Роналду не опинився в такому положенні, оскільки не підписав цей документ, але такі гучні імена, як Адрієн Рабьо, Войцех Щесни, Леонардо Бонуччі, Хуан Куадрадо, Артур Мело, Вестон Маккенні, Федеріко Бернардескі та Пауло Дібала, ризикують бути відстороненими від футболу.