Італія

Друге коло починається!

Нинішній розіграш чемпіонату Італії зіграно рівно наполовину. На черзі — чергова вирішальна пора. На жаль, враховуючи останні новини, — не завжди футбольна. Принаймні, для одного клубу зі столиці П'ємонта, ім'я котрому Ювентус. Але... це ж Італія, друзі!

До вашої уваги — анонс усіх матчів 20-го туру Серії А, який розпочнеться вже у п'ятницю.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 20 ТУР

ЮВЕНТУС — МОНЦА

НЕДІЛЯ, 29 СІЧНЯ, 16:00. ТУРИН, ЮВЕНТУС СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА АУРЕЛЬЯНО

Ювентус тепер до кожного матчу підходить на фоні нових проблем. Не минуло часу зі зняття 15 очок, як з'явилася новина про нове покарання у цьому ж обсязі, яке опустить "Стару синьйору" на рівень Кремонезе. Тут вже без "гейтерських" жартів можна сказати, що десь поруч пробігає запашок Серії B — італійські букмекери, наприклад, припинили приймати на це ставки. Втім, сильно радіти поціновувачам італійського футболу і при цьому нелюбителям Юве теж не варто — наслідки можуть бути колосальними.

До цього всього додалися чутки і про можливі індивідуальні покарання для деяких гравців Юве. Причина проста — вони прекрасно знали, що підписують контракти з не тими сумами, які реально будуть отримувати.

Та давайте все ж про футбол. Монца. Команда, з якої у нинішньому сезоні туринці постійно відчувають труднощі — восени це була ганебна поразка без жодної ідеї, а нещодавно у Кубку жахлива перемога (так, у Юве таке буває часто) завдяки геніальності К'єзи.

Попри всі негаразди навколо клубу, Аллегрі може радіти одному — кадрові негаразди нарешті позаду. Що вже казати, якщо авторитетні італійські медіа прогнозують появу у заявці самого Поля Погба! Фантастичність цього явища можна порівняти хіба з +30 у Києві завтрашнім вечором.

Монца екс-ювентіні Палладіно виглядає настільки симпатичною командою, що подекуди забувається особа їхнього власника. Цього, звісно, забувати не варто, як і бажати їм успіху. Та логіка підказує, що загальний негативний фон допоможе такому симпатичному колективу взяти у Турині своє. Може й не перемогу, але точно таку звичну для себе січневого нічию.

Орієнтовні склади:

Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Локателлі, Рабіо, Костич — Ді Марія, К'єза — Мілік

Монца: Ді Грегоріо — Марлон, Марі, Іцца — Бірінделлі, Пессіна, Ровелла, Карлос Аугусто — Куррія, Капрарі — Мота Карвальйо

Не зіграє: Донаті (Монца, травма)

Під питанням: Маккенні (можливий перехід до Лідса), Кайо Жорже, Бонуччі (травми) — Ф. Раноккья (травма)

ПРОГНОЗ 1:1

ЛАЦІО — ФІОРЕНТИНА

НЕДІЛЯ, 29 СІЧНЯ, 19:00. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО

Лаціо після 4:0 над Міланом подарував своїм тіфозі безліч надій, а Мауріціо Саррі назвав цю гру найкращою у команди під його керівництвом. Це була справжня вистава, а не матч. І це були актори, багато з яких видали чи не найкращий виступ у житті.

У неділю "орлам" протистоятиме команда тренера, який завжди сповідував атакувальні принципи. Вінченцо Італьяно у своєму природному стані завжди будує команди, якими хочеться зачаровуватися. Та проблема у тому, що після проваленої першої частини сезону "фіалкам" перш за все необхідний результат, і тому на їхні перемоги дивитися ледь не більш боляче, ніж на поразки.

У команди з Флоренції зараз кадрові проблеми у лінії атаки. Кабрал — травмований, Соттіл — теж. Схоже, ми добряче погарячкували, коли остаточно списали Луку Йовича після "феноменального" виходу на заміну у матчі з Торіно — він потрібен хоча би через відсутність розумних альтернатив.

Лаціо ж нічого міняти не буде — Саррі в принципі не великий любитель ротації. Звісно, навіть ідеальна "хибна дев'ятка" Андерсон стрімко повернулася б на фланг за одужання Чіро, але з цим треба почекати. Може Ладзаррі змінить когось із пари Марушич-Хісай, але ж обидва проти "россонері" виглядали ідеально.

Що по рахунку? Є чуйка, що надто високий емоційний злет не дасть лаціале знову перемогти (таке з ними бувало, наприклад, після впевненої перемоги над Інтером), тоді як колись красива, а наразі прагматична Фіорентина вигризе потрібний собі результат. Тим паче, обігнати Юве їй дуже принципово. Навряд уже у нинішньому турі, але цей шанс через певні обставини дуже близько.

Неочікувано? Зате інтригуюче.

Орієнтовні склади:

Лаціо: Проведель — Марушич, Казалє, Романьйолі, Хісай — С. Мілінкович-Савич, Катальді, Луїс Альберто — Педро, Андерсон, Дзакканьї

Фіорентина: Терраччано — Венуті, Міленкович, Ігор, Бірагі — Амрабат, Дункан — Іконе, Бонавентура, Куаме — Йович

Не зіграють: Раду, Іммобіле — Куарта, Соттіл, Кастровіллі, Кабрал (усі — травми)

ПРОГНОЗ 0:0

НАПОЛІ — РОМА

НЕДІЛЯ, 29 СІЧНЯ, 21:45. НЕАПОЛЬ, СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Однозначно, центральний матч туру! І, до слова, окремий анонс на Derby del Sole буде на нашому сайті у день гри.

На перший погляд, все зрозуміло. Наполі — найкраща команда Італії прямо зараз, Рома ж продовжує буксувати. Втім, гра "партенопеї" з Інтером продемонструвала, що "точкові" негаразди у команди Спаллетті можуть бути як за грою, так і за результатом.

Очевидно, що колектив із півдня гратиме першим номером. Теж очевидно, що знову він жадатиме впевнено перемогти, а повернення Хвічі дарує місцевій публіці надії на отримання насолоди чимось схожої на ту, що була у Неаполі у матчі з Юве.

За рахунок чого можуть здобути позитивний результат "джалороссі"? У першу чергу, за рахунок випадку. Саме випадок подарував Ромі нічию з Міланом. Ще — надійна гра позаду, яка може спинити Наполі. Але клас гравців оборони "джалороссі" викликає питання, тож покладатися виключно на це важко.

До слова, ви ж пам'ятаєте принциповість протистояння Спаллетті-Рома? Там свій підтекст, "імператорський"! Так, цього разу грають не у Римі, та все ж.

За нашим прогнозом звитягу тут здобуде саме сеньйор Лучано. Може навіть важко і натужно, як у першому колі. Це банально, але так розрахунки.

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Маріу Руї — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія

Рома: Руї Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєз — Залевські, Крістанте, Матич, Пеллегріні, Ель Шаараві — Дібала, Абрагам

Не зіграють: Челік (дискваліфікая), Дзаньоло (рішення тренера), Дарбо, Вейналдум (травми)

ПРОГНОЗ 1:0





Орієнтовні склади:

Болонья: Скорупські — Пош, Сумаоро, Лукумі, Лікоянніс — Схутен — Орсоліні, Домінгес, Фергюсон, Ебішер — Зіркзее

Спеція: Драговські — Аміан, Кальдара, Ніколау — Хольм, Бурабія, Ампаду, Агудело, Реца — Верде, Г'ясі

Не зіграють: Де Сільвестрі, Боніфаці, Медель, Сансоне, Арнаутович — Зут, Бастоні, Нзола (травми)

ПРОГНОЗ 1:2

Орієнтовні склади:

Лечче: Фальконе — Гендрей, Баскіротто, Умтіті, Пеццелла — Блен, Г'юмланд, Малех — Стрефецца, Коломбо, Банда

Салернітана: Очоа — Данилюк, Еконг, Пірола, Брадарич — Кандрева, Кулібалі, Ніколассі-Кавілья, Вільєна — Пйонтек, Діа

Не зіграють: Понгранчич — Д'ємбер, Маджоре, Маццоккі, Фасіо (всі — травми)

ПРОГНОЗ 2:2

Орієнтовні склади:

Емполі: Вікаріо — Ебуехі, де Вінтер, Луперто, Какаче — Акпа-Акпро, Марін, Бандінеллі — Бальданці — Сатріано, Капуто

Торіно: В. Мілінкович-Савич — Джиджі, Буонджорно, Рікардо Родрігес — Сінго, Річчі, Адопо, Войвода — Міранчук, Влашич — Сек

Не зіграють: Парізі, Хендерсон (дискваліфікації), Ісмайлі, Грассі Тонеллі, Дестро (травми) — Схюрс, Айна, Лазаро, Лукич, Пеллігрі (травми)

ПРОГНОЗ 0:1

Орієнтовні склади:

Кремонезе: Карнесеккі — Васкес, Б'янкетті, Кірікеш — Сернікола, Кастаньєтті, Мейте, Бенассі, Валері — Окереке, Чофані

Інтер: Онана — де Врей, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Асллані, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро Мартінес, Джеко

Не зіграють: Ачелла (травма), Пікель (дискваліфікація) — Шкрініар, Барелла (дискваліфікації)

Під питанням: Дессерс — Ханданович, Брозович (пошкодження)

ПРОГНОЗ 0:3

Орієнтовні склади:

Аталанта: Муссо — Толой, Скалвіні, Демірал — Гатебур, де Рон, Копмейнерс, Меле — Лукман, Бога — Гейлунд

Сампдорія: Аудеро — Аміоне, Мурільйо, Нейтінк — Леріс, Вінкс, Рінкон, Ауджелло — Джурічич — Ламмерс, Монтеваго

Не зіграють: Паломіно, Дзаппакоста — Конті, Коллі, Де Лука, Пуссетто, Сабірі (травми, пошкодження)

ПРОГНОЗ 3:1

Орієнтовні склади:

Мілан: Тетерушану — Дест, К'єр, Калулю, Балло-Туре — Крунич, Тоналі — Салемакерс, де Кетеларе, Леау — Жиру

Сассуоло: Пеголо — Тольян, Ерлич, Феррарі, Рожеріу — Фраттезі, Максі Лопес, Траоре — Берарді, Агустін Альварес, Лорієнте

Не зіграють: Меньян, Флоренці, Томорі, Ібрагімович (травми), Беннасер (дискваліфікація) — Консільї, Пінамонті (травми)

Під питанням: Калабрія, Тео Ернандес (пошкодження)

ПРОГНОЗ 1:0

Орієнтовні склади:

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Перес — Ехізібуе, Перейра, Воллас, Арслан, Удоджі — Бету, Саксесс

Верона: Монтіпо — Ман'яні, Х'єн, Чеккеріні — Депаолі, Тамезе, Велозу, Дойг — Лазанья, Лазович — Джурич

Не зіграють: Масіна, Деулофеу — Фараоні, Кортіновіс, Прашелік, Верді, Анрі (травми), Давідович (дискваліфікація)

Під питанням: Ілич (Верона, можливий перехід до Марселю чи Торіно)

ПРОГНОЗ 2:1





Турнірна таблиця