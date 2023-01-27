Нинішній розіграш чемпіонату Італії зіграно рівно наполовину. На черзі — чергова вирішальна пора. На жаль, враховуючи останні новини, — не завжди футбольна. Принаймні, для одного клубу зі столиці П'ємонта, ім'я котрому Ювентус. Але... це ж Італія, друзі!
До вашої уваги — анонс усіх матчів 20-го туру Серії А, який розпочнеться вже у п'ятницю.
ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 20 ТУР
27 СІЧНЯ 2023
28 СІЧНЯ 2023
29 СІЧНЯ 2023
30 СІЧНЯ 2023
ЮВЕНТУС — МОНЦА
НЕДІЛЯ, 29 СІЧНЯ, 16:00. ТУРИН, ЮВЕНТУС СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНЛУКА АУРЕЛЬЯНО
Ювентус тепер до кожного матчу підходить на фоні нових проблем. Не минуло часу зі зняття 15 очок, як з'явилася новина про нове покарання у цьому ж обсязі, яке опустить "Стару синьйору" на рівень Кремонезе. Тут вже без "гейтерських" жартів можна сказати, що десь поруч пробігає запашок Серії B — італійські букмекери, наприклад, припинили приймати на це ставки. Втім, сильно радіти поціновувачам італійського футболу і при цьому нелюбителям Юве теж не варто — наслідки можуть бути колосальними.
До цього всього додалися чутки і про можливі індивідуальні покарання для деяких гравців Юве. Причина проста — вони прекрасно знали, що підписують контракти з не тими сумами, які реально будуть отримувати.
Та давайте все ж про футбол. Монца. Команда, з якої у нинішньому сезоні туринці постійно відчувають труднощі — восени це була ганебна поразка без жодної ідеї, а нещодавно у Кубку жахлива перемога (так, у Юве таке буває часто) завдяки геніальності К'єзи.
Попри всі негаразди навколо клубу, Аллегрі може радіти одному — кадрові негаразди нарешті позаду. Що вже казати, якщо авторитетні італійські медіа прогнозують появу у заявці самого Поля Погба! Фантастичність цього явища можна порівняти хіба з +30 у Києві завтрашнім вечором.
Монца екс-ювентіні Палладіно виглядає настільки симпатичною командою, що подекуди забувається особа їхнього власника. Цього, звісно, забувати не варто, як і бажати їм успіху. Та логіка підказує, що загальний негативний фон допоможе такому симпатичному колективу взяти у Турині своє. Може й не перемогу, але точно таку звичну для себе січневого нічию.
Орієнтовні склади:
Ювентус: Щесни — Данило, Бремер, Алекс Сандро — Куадрадо, Локателлі, Рабіо, Костич — Ді Марія, К'єза — Мілік
Монца: Ді Грегоріо — Марлон, Марі, Іцца — Бірінделлі, Пессіна, Ровелла, Карлос Аугусто — Куррія, Капрарі — Мота Карвальйо
Не зіграє: Донаті (Монца, травма)
Під питанням: Маккенні (можливий перехід до Лідса), Кайо Жорже, Бонуччі (травми) — Ф. Раноккья (травма)
ПРОГНОЗ 1:1
ЛАЦІО — ФІОРЕНТИНА
НЕДІЛЯ, 29 СІЧНЯ, 19:00. РИМ, СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО
Лаціо після 4:0 над Міланом подарував своїм тіфозі безліч надій, а Мауріціо Саррі назвав цю гру найкращою у команди під його керівництвом. Це була справжня вистава, а не матч. І це були актори, багато з яких видали чи не найкращий виступ у житті.
У неділю "орлам" протистоятиме команда тренера, який завжди сповідував атакувальні принципи. Вінченцо Італьяно у своєму природному стані завжди будує команди, якими хочеться зачаровуватися. Та проблема у тому, що після проваленої першої частини сезону "фіалкам" перш за все необхідний результат, і тому на їхні перемоги дивитися ледь не більш боляче, ніж на поразки.
У команди з Флоренції зараз кадрові проблеми у лінії атаки. Кабрал — травмований, Соттіл — теж. Схоже, ми добряче погарячкували, коли остаточно списали Луку Йовича після "феноменального" виходу на заміну у матчі з Торіно — він потрібен хоча би через відсутність розумних альтернатив.
Лаціо ж нічого міняти не буде — Саррі в принципі не великий любитель ротації. Звісно, навіть ідеальна "хибна дев'ятка" Андерсон стрімко повернулася б на фланг за одужання Чіро, але з цим треба почекати. Може Ладзаррі змінить когось із пари Марушич-Хісай, але ж обидва проти "россонері" виглядали ідеально.
Що по рахунку? Є чуйка, що надто високий емоційний злет не дасть лаціале знову перемогти (таке з ними бувало, наприклад, після впевненої перемоги над Інтером), тоді як колись красива, а наразі прагматична Фіорентина вигризе потрібний собі результат. Тим паче, обігнати Юве їй дуже принципово. Навряд уже у нинішньому турі, але цей шанс через певні обставини дуже близько.
Неочікувано? Зате інтригуюче.
Орієнтовні склади:
Лаціо: Проведель — Марушич, Казалє, Романьйолі, Хісай — С. Мілінкович-Савич, Катальді, Луїс Альберто — Педро, Андерсон, Дзакканьї
Фіорентина: Терраччано — Венуті, Міленкович, Ігор, Бірагі — Амрабат, Дункан — Іконе, Бонавентура, Куаме — Йович
Не зіграють: Раду, Іммобіле — Куарта, Соттіл, Кастровіллі, Кабрал (усі — травми)
ПРОГНОЗ 0:0
НАПОЛІ — РОМА
НЕДІЛЯ, 29 СІЧНЯ, 21:45. НЕАПОЛЬ, СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Однозначно, центральний матч туру! І, до слова, окремий анонс на Derby del Sole буде на нашому сайті у день гри.
На перший погляд, все зрозуміло. Наполі — найкраща команда Італії прямо зараз, Рома ж продовжує буксувати. Втім, гра "партенопеї" з Інтером продемонструвала, що "точкові" негаразди у команди Спаллетті можуть бути як за грою, так і за результатом.
Очевидно, що колектив із півдня гратиме першим номером. Теж очевидно, що знову він жадатиме впевнено перемогти, а повернення Хвічі дарує місцевій публіці надії на отримання насолоди чимось схожої на ту, що була у Неаполі у матчі з Юве.
За рахунок чого можуть здобути позитивний результат "джалороссі"? У першу чергу, за рахунок випадку. Саме випадок подарував Ромі нічию з Міланом. Ще — надійна гра позаду, яка може спинити Наполі. Але клас гравців оборони "джалороссі" викликає питання, тож покладатися виключно на це важко.
До слова, ви ж пам'ятаєте принциповість протистояння Спаллетті-Рома? Там свій підтекст, "імператорський"! Так, цього разу грають не у Римі, та все ж.
За нашим прогнозом звитягу тут здобуде саме сеньйор Лучано. Може навіть важко і натужно, як у першому колі. Це банально, але так розрахунки.
Орієнтовні склади:
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Маріу Руї — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Осімген, Кварацхелія
Рома: Руї Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєз — Залевські, Крістанте, Матич, Пеллегріні, Ель Шаараві — Дібала, Абрагам
Не зіграють: Челік (дискваліфікая), Дзаньоло (рішення тренера), Дарбо, Вейналдум (травми)
ПРОГНОЗ 1:0
Орієнтовні склади:
Болонья: Скорупські — Пош, Сумаоро, Лукумі, Лікоянніс — Схутен — Орсоліні, Домінгес, Фергюсон, Ебішер — Зіркзее
Спеція: Драговські — Аміан, Кальдара, Ніколау — Хольм, Бурабія, Ампаду, Агудело, Реца — Верде, Г'ясі
Не зіграють: Де Сільвестрі, Боніфаці, Медель, Сансоне, Арнаутович — Зут, Бастоні, Нзола (травми)
ПРОГНОЗ 1:2
Орієнтовні склади:
Лечче: Фальконе — Гендрей, Баскіротто, Умтіті, Пеццелла — Блен, Г'юмланд, Малех — Стрефецца, Коломбо, Банда
Салернітана: Очоа — Данилюк, Еконг, Пірола, Брадарич — Кандрева, Кулібалі, Ніколассі-Кавілья, Вільєна — Пйонтек, Діа
Не зіграють: Понгранчич — Д'ємбер, Маджоре, Маццоккі, Фасіо (всі — травми)
ПРОГНОЗ 2:2
Орієнтовні склади:
Емполі: Вікаріо — Ебуехі, де Вінтер, Луперто, Какаче — Акпа-Акпро, Марін, Бандінеллі — Бальданці — Сатріано, Капуто
Торіно: В. Мілінкович-Савич — Джиджі, Буонджорно, Рікардо Родрігес — Сінго, Річчі, Адопо, Войвода — Міранчук, Влашич — Сек
Не зіграють: Парізі, Хендерсон (дискваліфікації), Ісмайлі, Грассі Тонеллі, Дестро (травми) — Схюрс, Айна, Лазаро, Лукич, Пеллігрі (травми)
ПРОГНОЗ 0:1
Орієнтовні склади:
Кремонезе: Карнесеккі — Васкес, Б'янкетті, Кірікеш — Сернікола, Кастаньєтті, Мейте, Бенассі, Валері — Окереке, Чофані
Інтер: Онана — де Врей, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Асллані, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Лаутаро Мартінес, Джеко
Не зіграють: Ачелла (травма), Пікель (дискваліфікація) — Шкрініар, Барелла (дискваліфікації)
Під питанням: Дессерс — Ханданович, Брозович (пошкодження)
ПРОГНОЗ 0:3
Орієнтовні склади:
Аталанта: Муссо — Толой, Скалвіні, Демірал — Гатебур, де Рон, Копмейнерс, Меле — Лукман, Бога — Гейлунд
Сампдорія: Аудеро — Аміоне, Мурільйо, Нейтінк — Леріс, Вінкс, Рінкон, Ауджелло — Джурічич — Ламмерс, Монтеваго
Не зіграють: Паломіно, Дзаппакоста — Конті, Коллі, Де Лука, Пуссетто, Сабірі (травми, пошкодження)
ПРОГНОЗ 3:1
Орієнтовні склади:
Мілан: Тетерушану — Дест, К'єр, Калулю, Балло-Туре — Крунич, Тоналі — Салемакерс, де Кетеларе, Леау — Жиру
Сассуоло: Пеголо — Тольян, Ерлич, Феррарі, Рожеріу — Фраттезі, Максі Лопес, Траоре — Берарді, Агустін Альварес, Лорієнте
Не зіграють: Меньян, Флоренці, Томорі, Ібрагімович (травми), Беннасер (дискваліфікація) — Консільї, Пінамонті (травми)
Під питанням: Калабрія, Тео Ернандес (пошкодження)
ПРОГНОЗ 1:0
Орієнтовні склади:
Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол, Перес — Ехізібуе, Перейра, Воллас, Арслан, Удоджі — Бету, Саксесс
Верона: Монтіпо — Ман'яні, Х'єн, Чеккеріні — Депаолі, Тамезе, Велозу, Дойг — Лазанья, Лазович — Джурич
Не зіграють: Масіна, Деулофеу — Фараоні, Кортіновіс, Прашелік, Верді, Анрі (травми), Давідович (дискваліфікація)
Під питанням: Ілич (Верона, можливий перехід до Марселю чи Торіно)
ПРОГНОЗ 2:1
Турнірна таблиця
|1
|
|Наполі
|19
|16
|2
|1
|46
|14
|32
|50 (О)
|
|2
|
|Мілан
|19
|11
|5
|3
|35
|24
|11
|38
|
|3
|
|Лаціо
|19
|11
|4
|4
|35
|15
|20
|37
|
|4
|
|Інтер
|19
|12
|1
|6
|38
|25
|13
|37
|
|5
|
|Рома
|19
|11
|4
|4
|25
|16
|9
|37
|
|6
|
|Аталанта
|19
|10
|5
|4
|37
|23
|14
|35
|
|7
|
|Удінезе
|19
|7
|7
|5
|27
|21
|6
|28
|
|8
|
|Торіно
|19
|7
|5
|7
|19
|20
|-1
|26
|
|9
|
|Емполі
|19
|6
|7
|6
|17
|22
|-5
|25
|
|10
|
|Ювентус
|19
|11
|5
|3
|30
|15
|15
|23
|
|11
|
|Фіорентина
|19
|6
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|
|12
|
|Болонья
|19
|6
|5
|8
|24
|30
|-6
|23
|
|13
|
|Монца
|19
|6
|4
|9
|23
|28
|-5
|22
|
|14
|
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18
|22
|-4
|20
|
|15
|
|Спеція
|19
|4
|6
|9
|17
|30
|-13
|18
|
|16
|
|Салернітана
|19
|4
|6
|9
|23
|37
|-14
|18
|
|17
|
|Сассуоло
|19
|4
|5
|10
|18
|29
|-11
|17
|
|18
|
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17
|31
|-14
|12
|
|19
|
|Сампдорія
|19
|2
|3
|14
|8
|32
|-24
|9
|
|20
|
|Кремонезе
|19
|0
|8
|11
|14
|33
|-19
|8