Бельгієць незабаром приєднається до свого колишнього партнера по Ромі.
Раджа Наїнгголан - Getty Images
27 січня 2023, 19:32
Раджа Наінгголан збирається повернутися до Італії, домовившись зі СПАЛ Даніеле Де Россі в Серії B.
Колишній гравець збірної Бельгії повертається на півострів через півтора роки після розірвання контракту з Інтером.
Sky Sport Italia та Gazzetta повідомляють, що екс -півзахисник Роми та Інтера готовий пройти медогляд та підписати контракт до кінця сезону.
Його перебування в клубі буде автоматично продовжено ще на один сезон, якщо СПАЛ отримає підвищення у Серію А в сезоні-2022-23.
За даними Calciomercato.com, до завершення сезону Наїнгголан заробить 400 тисяч євро.
34-річний гравець був дискваліфікований своїм колишнім клубом Антверпеном після того, як його спіймали за курінням на лаві для запасних під час одного матчу в жовтні минулого року.
Наїнгголан забив 48 голів у 367 іграх Серії А за Кальярі, Рому та Інтер. Він також зіграв 71 гру в Серії B за П'яченцу між 2005 і 2010 роками, перш ніж перейти в Кальярі за 1,3 мільйона євро.