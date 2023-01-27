Італія

Бельгієць незабаром приєднається до свого колишнього партнера по Ромі.

Раджа Наінгголан збирається повернутися до Італії, домовившись зі СПАЛ Даніеле Де Россі в Серії B.

Колишній гравець збірної Бельгії повертається на півострів через півтора роки після розірвання контракту з Інтером.

Sky Sport Italia та Gazzetta повідомляють, що екс -півзахисник Роми та Інтера готовий пройти медогляд та підписати контракт до кінця сезону.

Його перебування в клубі буде автоматично продовжено ще на один сезон, якщо СПАЛ отримає підвищення у Серію А в сезоні-2022-23.

За даними Calciomercato.com, до завершення сезону Наїнгголан заробить 400 тисяч євро.

34-річний гравець був дискваліфікований своїм колишнім клубом Антверпеном після того, як його спіймали за курінням на лаві для запасних під час одного матчу в жовтні минулого року.

Наїнгголан забив 48 голів у 367 іграх Серії А за Кальярі, Рому та Інтер. Він також зіграв 71 гру в Серії B за П'яченцу між 2005 і 2010 роками, перш ніж перейти в Кальярі за 1,3 мільйона євро.