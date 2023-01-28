Італія

Команди продемонстрували результативний футбол у поєдинку чемпіонату Італії.

Завершився поєдинок 20 туру італійської Серії А, в якому Емполі приймав на своєму полі Торіно.

Все наближалося до перемоги господарів, які під час зустрічі мали перевагу у два м'ячі завдяки голам Себастьяно Луперто на 37-й хвилині та Резвана Маріна на 69-й хвилині.

Однак у заключному відрізку цього протистояння туринцям вдалося не просто скоротити відставання у рахунку, а й повернути паритет на табло.

Спочатку на 82-й хвилині Самуеле Річчі подарував надію Торіно бодай на нічию, а вже на 85-й хвилині Антоніо Санабрія встановив підсумковий рахунок у матчі – 2:2.

Емполі — Торіно 2:2

Голи: Луперто, 37, Марін, 69 — Річчі, 82, Санабрія, 85

Попередження: Акпа Акпро, Байрамі