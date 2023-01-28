Італія

Очікується, що американський хавбек перейде до Лідса.

Раніше стало відомо про те, що центральний півзахисник туринського Ювентуса Вестон Маккенні цієї зими продовжить кар'єру в англійській Прем'єр-лізі та перейде до Лідс Юнайтед.

24-річний американець приєднається до команди Джессі Марша на правах оренди з можливим правом викупу на постійній основі за 33 мільйони євро плюс бонуси.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, незважаючи на втрату свого центрального півзахисника, Ювентус у зимове трансферне вікно не шукатиме для нього заміни на цю позицію.

У поточному сезоні Вестон Маккенні провів за Ювентус 21 матч, у яких він забив три голи і віддав дві результативні передачі.