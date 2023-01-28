Італія

Хорват повернувся до Італії.

Італійська Фіорентина на своєму офіційному сайті підтвердила перехід 24-річного хорватського атакувального футболіста Йосипа Брекало. З балканцем підписаний повноцінний контракт, термін якого за даними Tranfermarkt закінчиться 30 червня 2026 року.

Відзначимо, що Йосип вже має досвід виступів на Апеннінському півострові. Більшу частину минулого сезону Брекало провів у Торіно на правах оренди зі свого попереднього клубу — Вольфсбурга. У футболці "биків" вінгер провів 33 матчі у рамках Серії А, в яких забив 7 м'ячів і віддав 2 асисти.

Що ж до виступів за збірну Хорватії, в активі футболіста є 4 голи у 33 поєдинках у футболці "картатих".

Нагадаємо, що Брекало обирав між Фіорентиною та Удінезе.