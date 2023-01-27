Італія

Схоже, повернення до Динамо Загреб наразі не станеться.

Куди перейде з Вольфсбурга Йосип Брекало — велике питання. Днями з'явилася інформація, що 24-річний вінгер перебереться на Батьківщину до Динамо Загреб, проте зараз відомий італійський журналіст Ніколо Скіра оприлюднив іншу інформацію.

"Нова пропозиція Удінезе по Йосипу Брекало: клуб спробує підписати хорватського вінгера, який готовий покинути Вольфсбург. Також є пропозиція Фіорентини, і гравець повинен швидко прийняти рішення" — написав інсайдер у своєму Твіттері.

Відзначимо, що балканець вже виступав на Апеннінському півострові. У минулому сезоні Брекало на правах оренди захищав кольори Торіно, проте згодом повернувся до Вольфсбурга, де не проходить в основу. На його рахунку у сезоні-2022/23 є 2 асисти у 7 поєдинках, Йосип не відзначився жодним забитим м'ячем.

