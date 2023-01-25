Німеччина

Наразі кар'єра футболіста у топ-чемпіонатах іде не найкращим чином.

1 липня 2016 року Йосип Брекало підписав контракт із Вольфсбургом, перейшовши до складу "вовків" зі стану загребського Динамо. За ці роки хорвату не вдалося стати ключовим гравцем для німецького клубу — двічі він відправлявся до оренд у Штутгарт і Торіно відповідно.

Зараз історія може стати циклічною — 24-річний вінгер близький до повернення до рідного клубу. Про це повідомляє авторитетний італійський інсайдер Ніколо Скіра.

"Тривають перемовини щодо переходу Йосипа Брекало до Динамо Загреб із Вольфсбурга. Готовий контракт до 2026 року. Вольфсбург матиме відсоток від майбутнього продажу" — підсумував журналіст у своєму Твіттері.

Цілком імовірно, що Йосип замінить у Загребі Міслава Оршича, який перейшов до Саутгемптона. Обидва футболісти можуть зіграти і на лівому фланзі атаки, і на позиції відтягнутого форварда.