Італія

Ломбардійці розгромно поступилися у чемпіонаті.

Катастрофічний захист Мілана в попередніх двох матчах Серії А проти Лаціо та Сассуоло дозволив побити жахливий рекорд.

"Россонері" зазнали неймовірно болючої поразки з рахунком 0:4 від Лаціо Мауріціо Саррі у вівторок, виглядаючи тінню команди, яка виграла свій перший скудетто за десять років минулого сезону.

Тренер Стефано Піолі був гірко розчарований після поразки та сподівався побачити гучну відповідь у наступній грі проти Сассуоло.

На жаль для Мілана, проти Сассуоло все пішло не за планом, і протягом 47 хвилин вони пропустили чотири голи, побивши свій антирекорд Серії А.

Команда Піолі вперше в історії клубу пропустила чотири голи в іграх чемпіонату поспіль, що свідчить про дезорганізацію оборони.

Зараз виглядає малоймовірним, що Мілан зможе захистити своє Скудетто цього сезону, оскільки Наполі вже має перевагу в 12 очок над ломбардійцями.