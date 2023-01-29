Італія

Для команди Стефано Піолі це третя велика поразка поспіль.

Мілан у матчі 20 туру італійської Серії А на своєму полі розгромно поступився Сассуоло з рахунком 2:5.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 19 хвилині результативним ударом відзначився Дефрель. Через дві хвилини гості подвоїли перевагу завдяки голу Фраттезі.

На 24 хвилині "росонері" відіграли один м'яч зусиллями Жиру, але за шість хвилин пропустили третій гол у свої ворота — автором забитого м'яча став Берарді.

На самому початку другого тайму Сассуоло забив вчетверте, коли Лоріенте реалізував пенальті. Потім на 79 хвилині Матеус Енріке забив п'ятий м'яч у ворота Тетерушану, на що Мілан відповів результативним ударом Орігі.

Зазначимо, що для Мілана це третя поразка поспіль. До цього команда Стефано Піолі поступилася Інтеру (0:3) у Суперкубку Італії, а потім Лаціо (0:4) у Серії А.

Після 20 турів у Мілана 38 очок та четверте місце у турнірній таблиці Серії А, а у Сассуоло 20 балів та 16 рядок.

Мілан — Сассуоло 2:5

Голи: Жиру, 24, Орігі, 81 — Дефрель, 19, Фраттезі, 22, Берарді, 30, Лоріенте, 47 (з пенальті), Енріке, 79.

Мілан: Тетерушану — Ернандес, Габбія, Калулу, Калабрія — Тоналі, Крунич (Побега, 71) — Ребич (Орігі, 71), Де Кетеларе (Леау, 46), Салемакерс (Мессіас, 70) — Жиру.

Сассуоло: Консільї — Рожеріо, Маркіцца (Кіріакопулос, 46), Ерліч, Руан — Траоре, Обіанг, Фраттезі (Торстведт, 76) — Лоріенте (Альварес, 76), Берарді (Феррарі, 85), Дефрель (Енріке, 76).

Попередження: Тоналі, Ребич, Калабрія, Крунич, Габбія, Жиру, Побега — Берарді, Обіанг, Кіріакопулос, Фраттезі, Руан.