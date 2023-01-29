Дивіться відео найкращих моментів матчу 20 туру чемпіонату Італіїї, що відбувся 29 січня 2023, 16:00.
Ювентус — Монца, getty images
29 січня 2023, 19:59
У рамках 20-го туру італійської Серії А Ювентус зазнав на своєму полі поразки від Монци.
Підопічні Макса Аллегрі пропустили у свої ворота два безвідповідні м'ячі у першому таймі і згодом так і не змогли відігратися
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Монца в рамках 20-го туру Серії А-2022/23:
Ювентус — Монца 0:2
Голи: Куррія, 18, Мота, 39.
Ювентус: Щесни — Луїс да Сілва, Бремер, Гатті — Костич (Ілінг, 46), Рабьо, Паредес (Локателлі, 46), Фаджолі (Суле, 46), Де Шільйо (Влахович, 65) — Ді Марія, Кін (Мілік, 58).
Монца: Ді Грегоріо — Кальдірола (Марлон, 70), Марі, Іццо — Аугустон, Ровелла (Сенсі, 59), Мачін (Раноккья, 78), Куррія (Бірінделлі, 78) — Пессіна, Капрарі (Петанья, 70), Мота.
Попередження: Капрарі, Сенсі.