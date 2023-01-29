Італія

Відбувся черговий матч 20 туру італійської Серії А.

У матчі 20 туру італійської Серії А туринський Ювентус на своєму полі поступився Монці з рахунком 0:2.

У складі гостей результативними ударами відзначилися Патрік Куррія та Дані Мота, які забили у першому таймі.

Для "старої синьйори" це вже третя гра без перемог у чемпіонаті. До цього була поразка від Наполі та нічия з Аталантою.

Після 20 турів у Ювентуса 23 очки (15 знято через порушення) та 13 місце у турнірній таблиці Серії А, а у Монци – 25 балів та 11 рядок.

Ювентус — Монца 0:2

Голи: Куррія, 18, Мота, 39.

Ювентус: Щесни — Луїс да Сілва, Бремер, Гатті — Костич (Ілінг, 46), Рабьо, Паредес (Локателлі, 46), Фаджолі (Суле, 46), Де Шільйо (Влахович, 65) — Ді Марія, Кін (Мілік, 58).

Монца: Ді Грегоріо — Кальдірола (Марлон, 70), Марі, Іццо — Аугустон, Ровелла (Сенсі, 59), Мачін (Раноккья, 78), Куррія (Бірінделлі, 78) — Пессіна, Капрарі (Петанья, 70), Мота.

Попередження: Капрарі, Сенсі.