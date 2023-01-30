Італія

Моурінью чекатиме на прогрес гравця в іншому клубі.

Улітку 2021 року італійська Рома заплатила 18 млн євро за трансфер нападника збірної Узбекистану Ельдора Шомуродова з генуезької Дженоа, однак стати основним футболістом команди Жозе Моурінью виконавець у підсумку так і не зміг.

Поточна кампанія взагалі видається не дуже вдалою для 27-річного виконавця в плані отримання ігрової практики, оскільки він з’являвся на полі лише у восьми матчах (151 хвилина), забивши при цьому один м’яч у Лізі Європи УЄФА.

У підсумку, португальський керманич погодився віддати свого підопічного до оренди до іншого клубу під час зимового трансферного вікна задля набуття належного часу на футбольному полі.

На цю пропозицію радо припали Торіно та Спеція, і після тривалих перемовин між клубами Шомуродов погодився перейти саме до "спеціале".

Офіційний сайт італійської Серії A вже оголосив про здійснення цього трансферу, через що до завершення сезону Ельдор перебуватиме в складі одного з претендентів на виліт.