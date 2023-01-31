Італія

Football.ua — про перший тур другого кола чемпіонату Італії.

Друге коло — стартувало.

Derby del Sole пройшло без сенсацій, та й поразки Мілана з Ювентусом такими не назвеш. Інтер переміг наче з проблемами, але у той же час без, а-от Лаціо знову не закріпив кураж, бо іноді потрібен ще й характер.

Пам'ятаєте Грегорі Дефреля? Так-от, він забив у Серії А вперше за майже рік. Звісно, завдяки головному диригенту прекрасного оркестру — Доменіко Берарді.

Власне, у цьому тексті ми розповімо про найцікавіше, що відбулося на італійських полях у рамках 20-го туру Серії А.

ІТАЛІЯ. СЕРІЯ А, 20 ТУР

На класі чи на Лаутаро?

В Інтера у цьому турі був доволі нудний сценарій. Не найгірший, бо абсолютний аутсайдер все ж забив першим (Окереке знову відзначився шедевером у матчі проти "нерадзуррі"), проте згодом у гру вступив Лаутаро Мартінес. Після невдалого для аргентинця чемпіоната світу (умовно невдалого, давайте так — золоту медаль Мундіалю отримує не кожен) той забив уже 5 м'ячів у шести матчах.

Вольова перемога? Скоріше вимушено вольова (даруйте вже за термінологію), бо за грою вона мало би бути спокійною, зваженою і більш упевненою. Враховуючи недільну нічию Лаціо — Інтер уже другий, але у можливість нав'язати боротьбу Наполі віриться дуже важко. Відстань — 13 очок.

У Кремонезе досі "0" у графі перемог, хоча за поразку від Інтера, звісно, не засудиш. Що ж до Давіде Беллардіні, то він чарівником не став. Може Серії А теж треба зробити чемпіонат на 18 команд?

Іноді треба заспокоїтись

У нинішньому турі Аталанта не показала ультрафеєрії і не грала за принципом "ви заб'єте скільки можете, зате ми скільки захочемо", а просто здобула три пункті. Так би мовити, "чергові".

Спочатку успіх принесла нідерландська зв'яза Хатебур-Меле, а згодом слово вкотре взяв Адемола Лукман. Чим подобається нігерійський форвард — він не тільки завершує, але й сам для себе створює. Грубо кажучи, це гравець, у якого якості висококласного вінгера доповнюють якості топ-форварда.

Не заграв в АПЛ? По-перше, з такими показниками шанс ще буде. По-друге, у кожного є своє місце під сонцем, і цей парубок його знайшов. Дисципліна та імпровізація поєднуються так чітко, як це любить сеньйор Джан П'єро.

І так, слід визнати, наскільки ж ми всі були не праві, що восени реально повірили у "зміну підходів Гасперіні"...

Ганьба міланська

Буває, що у Доменіко Берарді вселяється творець. Саме це сталося недільного ранку на Сан-Сіро. Гол і три асисти, і все — на абсолютно різний смак. Схоже, йому і справді варто залишатися у Сассуоло до кінця кар'єри, аби прикрашати матчі цієї команди, а не бути "одним із" де-небудь.

Справи Мілана — погані. Три останні матчі — 12 пропущених м'ячів. І три поспіль розгроми. Все, що відбувається з командою Піолі у січні — один великий сором, і питання тут знову і знову хочеться ставити керівництву клубу, а якщо бути зовсім точним — тим, хто відповідає за селекцію. Трансфене вікно ось-ось зачиняється, а на підході нема ні Дзаньоло, ні Зієша, ні бодай людини у центр захисту чи центр поля. Говоримо "чи", бо "та" для нинішнього Мілану схоже виглядає непосильно.

У грі з "нероверді" склалося все: і ранній незарахований гол Жиру, і пропущений у ближній кут м'яч Тетерушану, і дитяча помилка Тео Ернандеса (це жах, просто неабиякий жах), і ще багато дрібнесеньких помилок, які у купі з куражним настроєм суперників призвели до підсумкового рахунку.

Єдиний плюс Мілана у цьому матчі — гол-красень Орігі. Але..... Хочеться сказати, що клубу варто щось міняти. Але й казати-то пізно, бо трансферне вікно зачиняється. Цей сезон було, вибачте, здано у жертву незрозуміло чому.

Ганьба туринська

Ні, ми, звісно, могли посміятися і сказати, що у поразці одного середняка іншому нема нічого критичного, але ж ми не гумористи. Та все ж зауважимо, що Монці екс-ювентіні Палладіно туринці програють вже вдруге за сезон. Та й у Кубку проблеми були...

Взагалі не хочеться згадувати про таку персону як Сільвіо Берлусконі, але не хочеться й вірити у те, що перемогу Монці принесла його мотивація надати гравцям автобус із повіями. Він каже, після гри надійшли сотні дзвінків, але ж у багатьох футболістів є дружини й дівчата... гаразд, давайте про футбол.

Ювентус знову провалюється у захисті — раз. Увесь креатив "б'янконері" попереду зводиться до техніки вікового Ді Марії — два. Нема ідеалу, навіть коли його звуть Войцех Щесни — три, хоча гол із його відвертою помилкою і не був зарахований.

"Зебри" створювали, проте це був хаос, а не ідеї. Моменти марнував і завжди надійний форвард Арек Мілік, для кого ціною участі у грі стала нова травма. І коли було треба — вмикався кіпер "б'янкороссі" Ді Грегоріо.

Хтось розуміє, за що зараз бореться Ювентус? Не у судах, а на полі. Бо схоже, що команда Аллегрі до статусу середняка у таблиці отримала ще й менталітет середняка у голові.

Банкет не продовжився

Лаціо після розгромної звитяги над Міланом видав щось зовсім незрозуміле проти Фіорентини. Справа не тільки у нічиїй і черговій втраті перемоги ("б'янкочелесті" у нинішньому чемпіонаті вже мають "мінус 15" після перерви), а у продемонстрованому на полі, особливо у другому таймі.

Лише диво, сейви Проведеля та поперечина після удару Міленковича (не плутати з Мілінковичем-Савичем, він по іншу сторону) врятували римлян від поразки. І такі невиразні явища після класних ігор трапляються з "орлами" часто — у цьому сезоні за перемогою над Інтером йшла нічию з абсолютно незрозумілою (особливо на той момент) Сампдорією.

А гол чемпіона світу (нехай і "лавочного") Ніко Гонсалеса — це справжній топ! Черговий у цьому турі. Нижче голосування, можете оцінювати що забажаєте. Ми ж відзначимо, що "фіалки" на полі були знову яскраві, квітучі, палаюча і просто красиві.

Так, Лаціо після виходу на заміну Чіро (він знову у грі!) теж щось та й створив, але це не порівняти з моментами "Віоли" не можна. Та все ж нічого страшного не сталося — вимоги до команди Саррі не на рівні чемпіонських, аби вимагати перемог у кожному матчі.

До речі, Ніколо Казалє — з дебютним голом за столичний клуб.

Так перемагають чемпіони

Матчів на кшталт такого у цьогосезонного Наполі було багато. Вірніше, як сам футбол вони складалися-то по-різному, але суть була одна.

"Партенопеї" ризикують не перемогти? Нічого страшного, вихід знайдеться. У виїзному матчі з Міланом він знайшовся у вигляді Джованні Сімеоне, у першій римській грі з Ромою — у вигляді вже легендарного Віктора Осімгена. Момент з'явиться — головне його реалізувати.

І тепер знову все зійшлося ідеально — Сімеоне-молодший забиває у ворота "джалороссі". І загалом аргентинець у нинішньому сезоні вже втретє забиває саме після виходу на заміну — у дійсно класної команди світового рівня має бути і свій "суперсаб", свій "джокер".

Рома по суті не могла запропонувати супернику нічого нового. Після чергового голу Осімгена, який стався у тому числі й завдяки якісним індивідуальним діям одужавшого Кварацхелії, "джалороссі" продовжили діяти за планом А. І так, своє вони таки знайшли Ель Шаараві з'явився нізвідки після подачі Залевські. Та чомусь і тоді не було сумніву в "особі" переможця матчу.

Лучано Спаллетті був дуже ображений, що Жозе Моурінью його обіграв. "Помста" була страшною — Рома обіграна, хоча самі тренери активно посміхалися на камери перед стартовим свистком і всіляко демонстрували, що там точно нема жодних образ. А після фінального свістка (і не тільки) найбільше шаленів Віктор Осімген...

Цікаве в інших матчах:

- Болонья впевнено обіграла Спецію — 2:0. В принципі, нічого цікавого: середняк переграє майже аутсайдера. Та для нас цікаве є, і, на превеликий жаль, зі знаком мінус — Віктор Коваленко отримав і вже на 18-й хвилині поступився місцем на полі Даніелю Мальдіні. Тільки вийшов із лазарету — і от... Нема слів. Чергова м'язова травма.

- У Салернітани у п'ятницю було друге поспіль дербі півдня Італії — слідом за Наполі їй протистояв куди більш скромний Лечче. "Морскі коники" здобули виїзну перемогу з рахунком 2:1 і перегнали суперників. Зафіксуємо, що це перша перемога Давіде Ніколи після повернення до команди (яке сталося через два дні після відходу), а також перша звитяга команди після 30 жовтня, коли вони на виїзді сенсаційно подужали Лаціо. Хоча гравці Лечче доктори хіба самі собі, що не використали багатенько моментів...

- Емполі у матчі з Торіно був близьким до дива. Ні, звісно, ми жодним чином не недооцінюємо команду Паоло Дзанетті — тим паче після камбеку у грі з Лаціо і перемоги над Інтером. Питання скоріше у кадровій ситуації "синіх" перед цим матчем — через дискваліфікацію зіграти не могли ні Парізі, ні Хендерсон, а через травми Ісмайлі, Грассі, Дестро... Мовчимо вже про Тонеллі, який поза грою дуже давно.

Коротше кажучи, неочікувану перевагу у 2 м'ячі з фантастичним голом Маріна (вже не першим!) тосканська команда втратила. Насправді, "бики" мали всі можливості вигравати гру, але десь надійно зіграв Гульєрмо Вікаріо, а десь Емполі рятував випадок і каркас воріт. І це, до речі, при тому, що статистика на папері виглядає більш-менш рівною. А рахунок — і в принципі рівним.

- Матч між Удінезе та Вероною, який у понеділок закривав тур, треба чітко ділити на два тайми. У першому був і драйв, і емоції, і моменти. У другому — хіба моменти з префіксом "напів". Відзначимо, що у просто неймовірного після поновлення чемпіонату Дарко Лазовича "вкрали" гол-красень, але давайте будемо відверті — рикошет від Бекао був відчутний. Капітан об капітана!

До слова, на полі був відсутній Джош Дойг — найяскравіший гравець Верони у нинішньому сезоні. Схоже, застуда, хоча може й перехід до Ніцци у шотландця намалюється — чутки-то ходять.

Збірна туру (розташування деяких гравців може не співпадати з тим, де вони грали)

Найкращі голи туру

Штефан Пош (Болонья)

Булає Діа (Салернітана)

Резван Марін (Емполі)

Антоніо Санабрія (Торіно)

Давід Окереке (Кремонезе)

Адемола Лукман (Аталанта)

Дівок Орігі (Мілан)



Ніколас Гонсалес (Фіорентина)

Турнірна таблиця

1 Наполі 20 17 2 1 48 15 33 53 (О) 2 Інтер 20 13 1 6 40 26 14 40 3 Лаціо 20 11 5 4 36 16 20 38 4 Аталанта 20 11 5 4 39 23 16 38 5 Мілан 20 11 5 4 37 29 8 38 6 Рома 20 11 4 5 26 18 8 37 7 Удінезе 20 7 8 5 28 22 6 29 8 Торіно 20 7 6 7 21 22 -1 27 9 Болонья 20 7 5 8 26 30 -4 26 10 Емполі 20 6 8 6 19 24 -5 26 11 Монца 20 7 4 9 25 28 -3 25 12 Фіорентина 20 6 6 8 22 26 -4 24 13 Ювентус 20 11 5 4 30 17 13 23 14 Салернітана 20 5 6 9 25 38 -13 21 15 Лечче 20 4 8 8 19 24 -5 20 16 Сассуоло 20 5 5 10 23 31 -8 20 17 Спеція 20 4 6 10 17 32 -15 18 18 Верона 20 3 4 13 18 32 -14 13 19 Сампдорія 20 2 3 15 8 34 -26 9 20 Кремонезе 20 0 8 12 15 35 -20 8

Наступний тур